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Госпереворот в России произойдет благодаря ВСУ: Каспаров спрогнозировал смену власти в РФ

31 октября 2022, 13:28

Диктатор, который терпит поражение, обречен. Никто не знает точного сценария свержения Путина, но все понимают, что что-то случится, уверен Гарри Каспаров.

Путин, Каспаров
События в бункере будут результатом украинской военной победы, считает Каспаров / Коллаж Reuters, УНИАН

Военная победа Украины и свержение российского диктатора Владимира Путина прямо взаимосвязаны. В частности, взятие Херсона, вторжение украинских войск в Крым может создать предпосылки для государственного переворота в РФ. Об этом заявил российский оппозиционер и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в интервью изданию Obozrevatel.

"Если что-то произойдет в Кремле в бункере, это станет результатом украинской военной победы. Поэтому Путин так держится за Херсон. Путин пытается что-то сделать, наверное, попробует всё-таки перейти в наступление на севере. Ему нужны хоть какие-то результаты, чтобы он не выглядел полным лузером. Диктатор, который терпит поражение, обречен. Рано или поздно кто-то начнет замышлять против него, даже те импотенты, которыми он себя окружил. Те же Пригожин и Кадыров, вероятно, с поддержкой Золотова, они явно уже начинают думать о жизни после Путина, готовят себе частные армии. Изначальной вертикали власти уже нет, а диктатура не может существовать без этого", - сказал Каспаров.

По его словам, санкции, введенные против страны-агрессора РФ на самом деле работают, хотя возможно медленнее, чем этого хотелось бы.

"Российская экономика погружается на дно. Хотя Украине предстоит очень тяжелая, страшная зима, но ситуация в России будет хуже на самом деле. Я полагаю, что если посмотреть по данным, которые мы сейчас можем анализировать, к следующей весне реальная российская промышленность не сможет поддерживать военные действия", - сказал Каспаров.

"Про все остальное я не говорю. Это означает, что будет создана ситуация, в которой накладывается хаос управления, экономический коллапс, проигранная война, рост преступности. Если это все не ингредиенты революционного взрыва, то я не знаю что это такое", - считает оппозиционер.

Каспаров отметил, что никто не знает точного сценария свержения Путина, но все понимают, что что-то случится.

"Режим обречен, а конкретный сценарий вторичен. Кадыров, Пригожин и все остальные понимают, что что-то случится, и надо к этому готовиться (…) Но они не понимают, что стабильная власть в России возможна будет только в том случае, когда будут сняты санкции. Поэтому никакие Пригожины и Кадыровы не смогут удержаться, если они не получат поддержки Запада в вопросе снятия санкций", - считает оппозиционер.

"С моей точки зрения единственным стабильным правительством в России может стать то, которое добьется снятия санкций, выполнения всех условий, включая выдачу военных преступников, к числу которых относятся Пригожин и Кадыров, и много других людей. Рассчитывать на то, что военные силы будут держать страну, которая находится в тотальном хаосе, не стоит", - резюмировал он.

Как сообщал Главред, Гарри Каспаров считает, что Китай и США могли бы обсуждать сделку относительно Тайваня и России.

"Си Цзиньпин прямым текстом предлагает сделку – мы сдаем Путина, вы сдаете Тайвань. Это достаточно очевидный текст, который идет практически напрямую", - отметил он.

Война в Украине и деоккупация территорий

В Институте изучения войны считают, что президент РФ Владимир Путин не собирается заканчивать войну в Украине. Он попытается продлить военные операции и в 2023 году, чтобы удержать ранее оккупированные территории и создать условия для сворачивания западной поддержки Украины.

Аналитики считают, что Путин также надеется на суровую зиму, чтобы сломить волю Европы. Он верит, что "замерзшее" население стран ЕС будет давить на свои правительства, которые в итоге начнут принимать требования Москвы. Агрессор рассчитывает не только на прекращение поставок вооружения Украине, но и на снятие или ослабление санкций.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что незаконно аннексированный Россией Крым можно освободить только военным путем: "Это произойдет только военной силой, и это произойдет в следующем году".

Политтехнолог Михаил Шейтельман полагает, что Кремль уже ищет модели для выхода из войны против Украины. По его словам, Москва хочет провести тайный опрос относительно того, нужно ли России воевать с Украиной за Крым. Российские власти уже видят, что военный сценарий битвы за Крым становится реальностью.

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