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Операция по освобождению Крыма пройдет в 2023 году - глава ГУР

30 октября 2022, 10:16

Незаконно аннексированный Россией Крым можно освободить только военным путем, заявил Кирилл Буданов. Конкретную дату наступления ВСУ он не назвал.

Крым
Операция по деоккупации Крыма пройдет в 2023 году / Фото УНИАН

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что незаконно аннексированный Россией Крым можно освободить только военным путем, и рассказал о сроках деоккупации полустрова в интервью изданию The Drive.

Так, отвечая на вопрос о Крыме, когда, по его мнению, Украина может начать там наступление и сколько времени понадобится, чтобы вернуть Крым, Буданов ответил: "Это произойдет только военной силой, и это произойдет в следующем году".

В то же время глава ГУР МО отказался называть конкретную дату наступления.

"Украина имеет право нанести военное поражение нападающему. Мы стремимся к победе над врагом. Эта победа может прийти во время поражения целей противника. И на конечном этапе эта победа возможна только тогда, когда мы выйдем на границы 1991 года", — подчеркнул Буданов.

Как сообщал Главред, глава ГУР считает, что президент страны-агрессора России Владимир Путин может не дожить до конца войны против Украины. Его окружение уже активно обсуждает, кто мог бы стать преемником диктатора.

Освобождение Крыма

Британское издание The Telegraph в начале октября сообщило, что в администрации Джо Байдена на фоне успешного контрнаступления в ВСУ в Херсонской области пришли к выводу, согласно которому армия Украины способна освободить Крым военным путем. Все зависит от дальнейших действий украинских войск.

Политтехнолог Михаил Шейтельман полагает, что Кремль уже ищет модели для выхода из войны против Украины. По его словам, Москва хочет провести тайны опрос относительно того, нужно ли России воевать с Украиной за Крым. Российские власти уже видят, что военный сценарий битвы за Крым становится реальностью.

Российский правозащитник Марк Фейгин сделал прогноз, согласно которому ВСУ после освобождения правобережья Херсонской области наверняка могут пойти на Крым. По мнению Фейгина, украинская армия может попытаться деоккупировать Крымский полуостров раньше возвращения тех территорий, которые Москва захватила после 24 февраля 2022 года.

Другие новости:

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