Путин может не пережить поражение в войне против Украины – Буданов/ сайт Кремля, скрин

Президент страны-агрессора России Владимир Путин может не дожить до конца войны против Украины.

Его окружение уже активно обсуждает, кто мог бы стать преемником диктатора. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Drive.

"Вряд ли он (Путин – ред.) это переживет. И сейчас в России идут активные дискуссии о том, кто придет ему на смену", – говорит Буданов.

По словам главы ГУР, российское население продолжает поддерживать Путина и его решение относительно войны против Украины. И эта поддержка продолжится, пока Россия не будет разгромлена на поле боя. Но когда РФ проиграет, россияне сразу начнут говорить, будто они "не имеют к этому никакого отношения", и что якобы "это их лидеры были неправы".

Также Буданов отметил, что России сейчас не грозит государственный переворот. Однако когда она потерпит поражение в войне против Украины, он может очень быстро произойти.

По мнению Буданова, преемник нынешнего российского диктатора вряд ли будет иметь кардинально другую позицию в отношении Украины, чем сам Путин. Но кто бы ни пришел ему на замену, он обязательно обвинит Путина во всем плохом, что было сделано.

Ранее Буданов заявил, что военная операция сил обороны Украины по освобождение захваченного Херсона может продлиться до конца ноября. Украинские войска пытаются окружить областной центр и изолировать оккупантов. Будет тяжелая битва, ВСУ попытаются снизить риски, насколько это возможно.

Также Буданов отмечал, что Вооруженные силы Украины могут провести операцию по возвращению захваченного РФ Крыма уже в следующем году. Деоккупация полуострова будет проводиться военным путем.

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