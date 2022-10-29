Украина будет в Крыму только с помощью ВСУ, наступление произойдет в 2023 году – Буданов

Украина в 2023 году будет возвращать Крым - Буданов / Коллаж УНИАН, Посольство США в Украине

Вооруженные силы Украины могут провести операцию по возвращению захваченного РФ Крыма уже в следующем году. Деоккупация полуострова будет проводиться военным путем. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью The Drive в ответ на вопрос о том, когда Киев может начать наступление на войска России в захваченном Крыму и сколько времени нужно на освобождение полуострова, он ответил, что деоккупация АР будет проводиться в 2023 году. Украина будет проводить военную операцию.

"Это произойдет только военной силой, и это произойдет в следующем году", - прогнозирует Буданов.

Глава ГУР отказался назвать конкретный период наступления ВСУ на оккупантов России в Крыму.

"Я воздержусь от этого, извините", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Возвращение Крыма в Украину

Британское издание The Telegraph ранее опубликовало материал, в котором говорилось о том, что в администрации президента США Джо Байдена пришли к выводу, согласно которому ВСУ способны освободить оккупированный Крым военным путем. Ситуация зависит от дальнейших действий украинской армии.

Политтехнолог Михаил Шейтельман предполагает, что Москва уже ищет возможности для выхода из войны против Украины. По мнению эксперта, в Кремле намерены провести тайный опрос по поводу того, нужно ли России воевать с Украиной за Крым. Российские власти поняли – сценарий военного противостояния за полуостров становится реальностью.

Российский правозащитник, юрист Марк Фейгин прогнозирует наступление ВСУ на Крым уже после освобождения правобережья Херсонской области.

Как полагает Фейгин, армия Украины может попытаться вернут под контроль Киева полуостров раньше деоккупации территорий, которые Россия захватила после 24 февраля 2022 года.

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