ВСУ так бьются за Херсонщину, что у Байдена допустили освобождение Крыма – Telegraph

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине показывает, что Украина может освободить Крым / Коллаж УНИАН, Минобороны Украины, Reuters

Вооруженные силы Украины успешно наступают на Херсонском направлении. В связи с такой ситуацией в администрации Джо Байдена допускают реализацию сценария освобождения оккупированного Крыма. Все зависит от дальнейших успехов украинской армии.

Как сообщает The Telegraph, в Белом доме пришли к выводу, согласно которому силы обороны Украины могут освободить оккупированный Крым. На такую перспективу указывают успехи украинских войск в Херсонской области.

"Освобождение Крыма Украиной теперь вполне возможно, это нельзя сбрасывать со счетов", - отметил источник в американской администрации.

Также инсайдер подчеркнул, что все зависит от дальнейшего развития наступления ВСУ, и текущая ситуация позволяет надеяться на успех.

Ситуация с Крымом

Российское издание Ведомости со ссылкой на свои источники ранее сообщило о намерении Москвы создать якобы "Крымский федеральный округ". Страна-оккупант намерена "включить" в него аннексированные Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую область. Главой "объединения" намерены поставить руководителя Роскосмоса Сергея Рогозина.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что ВСУ могут выбить оккупантов РФ на границы 24 февраля до конца 2022 года.

Ходжес допускает, что к середине 2023 года украинские войска уже будут в Крыму.

Американский генерал Бен Хертлинг сделал прогноз о том, что Россия будет до конца воевать за Крымский полуостров.

Даже если Москва потеряет контроль над другими оккупированными территориями Украины, ВСУ могут ожидать сложности во время освобождения Крыма.

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