УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

ВСУ так бьются за Херсонщину, что у Байдена допустили освобождение Крыма – Telegraph

6 октября 2022, 10:53

Армия Украины способна освободить Крым военным путем, полагают в Белом доме.

1665042188-6513.jpg
Контрнаступление ВСУ на Херсонщине показывает, что Украина может освободить Крым / Коллаж УНИАН, Минобороны Украины, Reuters

Вооруженные силы Украины успешно наступают на Херсонском направлении. В связи с такой ситуацией в администрации Джо Байдена допускают реализацию сценария освобождения оккупированного Крыма. Все зависит от дальнейших успехов украинской армии.

Как сообщает The Telegraph, в Белом доме пришли к выводу, согласно которому силы обороны Украины могут освободить оккупированный Крым. На такую перспективу указывают успехи украинских войск в Херсонской области.

"Освобождение Крыма Украиной теперь вполне возможно, это нельзя сбрасывать со счетов", - отметил источник в американской администрации.

Также инсайдер подчеркнул, что все зависит от дальнейшего развития наступления ВСУ, и текущая ситуация позволяет надеяться на успех.

Ситуация с Крымом

Российское издание Ведомости со ссылкой на свои источники ранее сообщило о намерении Москвы создать якобы "Крымский федеральный округ". Страна-оккупант намерена "включить" в него аннексированные Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую область. Главой "объединения" намерены поставить руководителя Роскосмоса Сергея Рогозина.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что ВСУ могут выбить оккупантов РФ на границы 24 февраля до конца 2022 года.

Ходжес допускает, что к середине 2023 года украинские войска уже будут в Крыму.

Американский генерал Бен Хертлинг сделал прогноз о том, что Россия будет до конца воевать за Крымский полуостров.

Даже если Москва потеряет контроль над другими оккупированными территориями Украины, ВСУ могут ожидать сложности во время освобождения Крыма.

Другие новости:

новости США Херсонская область новости Украины новости Крыма
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:34

Украли у стоматолога, чтобы пугать украинцев: стали известно происхождение коронок из пыточной на Харьковщине

11:33

Кристина Орбакайте нарушила молчание впервые после побега Аллы Пугачевой из РФ

11:20

Гороскоп на октябрь-2022 для всех: Весы ухватят бога за бороду, а Скорпиона ждут неудачиВидео

11:16

Приказ Путина ударить ядерным оружием может не дойти до исполнителя – ЖдановВидео

10:53

ВСУ так бьются за Херсонщину, что у Байдена допустили освобождение Крыма – TelegraphВидео

Реклама
10:24

Да здравствует король: названа дата коронации Чарльза IIIВидео

10:20

"Восток Украины предпочитает Россию": Илон Маск выдал новую порцию абсурдных заявлений

09:55

Путин говорит о захваченных землях так, словно уже понимает, что уйдет с должностимнение

09:46

ВСУ продвигаются на Херсонщине, войскам РФ придется биться или бежать – разведка БританииВидео

09:38

Успел повоевать лишь три дня: подполковник-оккупант ВС РФ поедет домой из Украины в пакете

09:24

Украина получит сверхсовременные системы ПВО IRIS-T уже через несколько месяцев: подписан контрактВидео

09:01

Ехал за своей смертью 20 часов: ВСУ ликвидировали оккупанта из Бабаево

08:41

На войне погиб легендарный киборг из Запорожья Вячеслав Зайцев

08:37

Ракетный обстрел жилых многоэтажек в Запорожье: 2 человека погибли, как минимум 5 - под завалами

08:35

Когда переходят на зимнее время: дата и час перевода стрелок часовВидео

08:33

Путин собирается уволить Шойгу, свалив на него вину за провал войны – ISWВидео

08:30

Как убрать плесень в ванной: убойные способы, которые вас ошеломятВидео

08:27

"Слепой амур меня пронзил стрелою": 5 психологических уловок, которые помогут влюбить в себя любого

08:12

ВСУ готовятся освободить важный город на Юге, оккупанты обратились в бегство - ISWВидео

07:14

ВСУ отминусовали в армии РФ около 60 оккупантов, 9 танков и 2 склада боеприпасов - ОК Юг

Реклама
07:12

Сапоги и ботинки сказочной красоты для любой погоды: самая модная зимняя обувь 2022 2023

06:46

Полным ходом к кульминации противостояниямнение

06:42

Оккупанты обстреляли ракетами Запорожье и Харьков: под завалами ищут людейВидео

05:20

Сильнейшие морозы и снегопады: синоптик озвучил, какой будет зима в УкраинеВидео

04:50

Гороскоп на октябрь: каких знаков зодиака проблемы практически не затронутВидео

04:04

"Ноги уже раздвинула для Путина": Волочкова вывалила грудь и села на шпагат

03:40

Военный эксперт пояснил, почему ядерный шантаж Украины Путиным – блеф

03:20

90% хозяек делают ошибки: как правильно варить сосиски - простой рецепт приготовленияВидео

03:05

Разгуляется бабье лето: Украину рекордно разогреет, синоптик назвал срокиВидео

02:29

Любовный гороскоп на октябрь 2022: астролог назвал лучшее время для нового романаВидео

02:02

Прощай, кукушечка: Мадонна в ресторане пихала в себя овощи

01:40

"Это будут последние дни России": эксперт сказал, что ждет РФ в случае применения ядерного оружияВидео

00:51

Приметы на 6 октября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги водились весь годВидео

00:01

Шахтер наделал шороху в Мадриде и заколотил шедевральный гол РеалуВидео

00:01

Гороскоп на сегодня, 6 октября 2022: Тельцам – деньги, Весам – удача, Стрельцам – ссораВидео

05 октября, среда
23:32

"Им конец": Арестович рассказал о провале обороны элитных российских войск на ХерсонщинеВидео

23:11

Зеленский анонсировал освобождении трех сел Херсонской областиВидео

22:53

Россияне закапывали людей в траншеях: в Лимане нашли массовое захоронениеВидео

22:21

Украину ждет непростой и даже решающий месяц: прогноз астролога

22:20

Украинская армия идет вперед: Резников показал карту наступления ВСУВидео

Реклама
22:15

"Ничтожный указ Путина": в Украине разнесли РФ за присвоение Запорожской АЭСВидео

21:58

"Мы купили БМП": оккупанты сдались в плен ВСУ и продали свою бронетехникуВидео

21:54

Вступление Украины в НАТО: Зеленский провел важные переговоры со СтолтенбергомВидео

21:29

США обвинили Украину в убийстве Дугиной - The New York TimesВидео

21:28

Бунт в РФ: московские "чмобики" отказались ехать на войну в УкраинуВидео

21:25

Путин назвал виновных в провале мобилизации в РоссииВидео

21:02

Россия может осушить ГТС Украины: эксперт назвал условия

20:56

"Кровавый переворот": эксперт назвал сценарий отстранения Путина от властиВидео

20:47

Могут всплыть серьезные проблемы: какие 4 знака зодиака ждут большие неприятности в ближайшее времяВидео

20:42

Невестка-стриптизерша Королевой и Тарзана вышла в свет в развратном виде

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять