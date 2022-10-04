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"Путин будет бороться до последнего": генерал США рассказал о сложностях с деоккупацией Крыма

4 октября 2022, 07:11

Для россиян и лично для президента РФ Владимира Путина Крым является вопросом престижа. Это будет тяжелая битва для Украины, считает Марк Хертлинг.

Крым
​ Путин может применить стратегические бомбардировщики и военно-морской флот, чтобы удержать Крым / Фото УНИАН

Россияне будут сражаться за аннкесированный Крым до последнего, даже если потеряют другие оккупированные территории. В то же время Вооруженные силы Украины могут ждать трудности во время деоккупации полуострова. Об этом заявил бывший генерал-командующий армией США в Европе Марк Хертлинг во время конференции Центра анализа европейской политики (CEPA)

По его словам, для россиян и лично для президента Владимира Путина Крым является вопросом престижа.

"Во-первых, остров является стратегически важным для российского черноморского флота, военно-воздушных баз и другой военной инфраструктуры. Во-вторых, Крым – вопрос престижа лично для Путина", – сказал Хертлинг.

При этом деоккупация Крыма усложняется особенностями географического расположения полуострова, а также отсутствием сейчас необходимого специального вооружения у украинских защитников.

"Это будет тяжелая битва для Украины, потому что даже для того, чтобы попасть на полуостров, есть лишь несколько дорог через территорию, которая состоит из нескольких мелких островков. Поэтому с точки зрения конвенционной войны это будет тяжело", – отметил генерал.

Он напомнил, что в 2014 году оккупанты использовали флот и силы специального назначения.

"А у украинцев сейчас флота нет. Одной артиллерией территорию взять нельзя, нужны сухопутные войска", — подчеркнул Хертлинг.

Генерал считает, что Путин может применить стратегические бомбардировщики и военно-морской флот, чтобы удержать аннексированный полуостров. Однако это не является гарантией успеха оккупантов.

"Мы все уже успели увидеть, насколько небоеспособны были их наземные войска и флот также. Но все же с ним следует считаться", — резюмировал Хертлинг.

Освобождение Крыма

Бывший директор ЦРУ, американский генерал Дэвид Петреус считает, что Силы обороны Украины могут зайти в Крым уже в текущем году, если совпадет ряд факторов. Среди них возможность полной деморализации и падения российских войск, погодные условия зимой, противодействие Киева мобилизации в РФ и готовность повторять такие операции, как в Харьковской области.

Бывший командующий армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что ВСУ могут оттеснить войска России на позиции 24 февраля уже до конца текущего года. Он выразил надежду, что к середине 2023 года украинская армия зайдет в Крым.

Тем временем российское издание Ведомости со ссылкой на свои источники ранее сообщило, что Москва собирается создать так называемый "Крымский федеральный округ", в него намерены "включить" аннексированные Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Дескать, возглавить такое образование должен Дмитрий Рогозин – руководитель Роскосмоса.

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