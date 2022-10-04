"Путин будет бороться до последнего": генерал США рассказал о сложностях с деоккупацией Крыма

Для россиян и лично для президента РФ Владимира Путина Крым является вопросом престижа. Это будет тяжелая битва для Украины, считает Марк Хертлинг.
Россияне будут сражаться за аннкесированный Крым до последнего, даже если потеряют другие оккупированные территории. В то же время Вооруженные силы Украины могут ждать трудности во время деоккупации полуострова. Об этом заявил бывший генерал-командующий армией США в Европе Марк Хертлинг во время конференции Центра анализа европейской политики (CEPA)
По его словам, для россиян и лично для президента Владимира Путина Крым является вопросом престижа.
"Во-первых, остров является стратегически важным для российского черноморского флота, военно-воздушных баз и другой военной инфраструктуры. Во-вторых, Крым – вопрос престижа лично для Путина", – сказал Хертлинг.
При этом деоккупация Крыма усложняется особенностями географического расположения полуострова, а также отсутствием сейчас необходимого специального вооружения у украинских защитников.
"Это будет тяжелая битва для Украины, потому что даже для того, чтобы попасть на полуостров, есть лишь несколько дорог через территорию, которая состоит из нескольких мелких островков. Поэтому с точки зрения конвенционной войны это будет тяжело", – отметил генерал.
Он напомнил, что в 2014 году оккупанты использовали флот и силы специального назначения.
"А у украинцев сейчас флота нет. Одной артиллерией территорию взять нельзя, нужны сухопутные войска", — подчеркнул Хертлинг.
Генерал считает, что Путин может применить стратегические бомбардировщики и военно-морской флот, чтобы удержать аннексированный полуостров. Однако это не является гарантией успеха оккупантов.
"Мы все уже успели увидеть, насколько небоеспособны были их наземные войска и флот также. Но все же с ним следует считаться", — резюмировал Хертлинг.
Освобождение Крыма
Бывший директор ЦРУ, американский генерал Дэвид Петреус считает, что Силы обороны Украины могут зайти в Крым уже в текущем году, если совпадет ряд факторов. Среди них возможность полной деморализации и падения российских войск, погодные условия зимой, противодействие Киева мобилизации в РФ и готовность повторять такие операции, как в Харьковской области.
Бывший командующий армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что ВСУ могут оттеснить войска России на позиции 24 февраля уже до конца текущего года. Он выразил надежду, что к середине 2023 года украинская армия зайдет в Крым.
Тем временем российское издание Ведомости со ссылкой на свои источники ранее сообщило, что Москва собирается создать так называемый "Крымский федеральный округ", в него намерены "включить" аннексированные Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Дескать, возглавить такое образование должен Дмитрий Рогозин – руководитель Роскосмоса.
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