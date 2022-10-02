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Армия Украины до конца 2022 сможет зайти в Крым, если посыпятся войска России – генерал США

2 октября 2022, 05:00

Успех продвижения ВСУ в Крым зависит от многих факторов, в том числе и от готовности проводить такие мощные операции, как на Харьковщине, считает Дэвид Петреус.

ВСУ Крым
Украинские войска могут оказаться в Крыму уже в этом году - эксперт / Коллаж УНИАН, Посольство США в Украине

Силы обороны Украины могут зайти в Крым уже в текущем году, если совпадет ряд факторов. Среди них возможность полной деморализации и падения российских войск, погодные условия зимой, противодействие Киева мобилизации в РФ и готовность повторять такие операции, как в Харьковской области. Об этом заявил бывший директор ЦРУ, американский генерал Дэвид Петреус.

В интервью 24 каналу он рассказал о том, что вопрос ВСУ в Крыму в 2022 году зависит от нескольких моментов. Первый из них – фактор резкого психологического слома российской армии, в результате которого она может массово сбежать с поля боя и посыпаться.

"Если честно, ответ на этот вопрос зависит от многих факторов. Например, произойдет ли стремительное падение морали российских войск, настолько стремительное, что армия просто побежит и распадется. До сих пор мы такое видели в редких случаях, но не массово. Если такое произойдет, тогда точно такая возможность существует", - отметил эксперт.

По словам генерала, второй фактор – что противопоставит Украина мобилизации в России, какой будет погода зимой.

Третий момент – способны ли ВСУ и в дальнейшем проводить такие операции, как контрнаступление в Харьковской области. Тогда украинцы увидели для себя возможность и воспользовались ею.

"ВСУ уже доказали – возможно все. Но здесь есть один очень важный фактор – у России до сих пор есть возможность ударов по гражданской инфраструктуре Украины, по ее населению и мирным городам, уничтожает, например, электростанции и линии электропередач, больницы. По законам войны такого делать нельзя, особенно если речь идет о больницах, но Россия это делает потому, что это все, что они по сути могут сейчас делать – бить по гражданской инфраструктуре своими ракетами, некоторые из которых могут поражать цели в другом конце страны", - подчеркнул Дэвид Петреус.

Ситуация с Крымом

Российское издание Ведомости со ссылкой на свои источники ранее сообщило, что Москва собирается создать так называемый "Крымский федеральный округ", в него намерены "включить" аннексированные Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Дескать, возглавить такое образование должен Дмитрий Рогозин – руководитель Роскосмоса.

Бывший командующий армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что ВСУ могут оттеснить войска России на позиции 24 февраля уже до конца текущего года. Он выразил надежду, что к середине 2023 года украинская армия зайдет в Крым.

1 октября в районе аэропорта Бельбек в оккупированном Севастополе прогремели взрывы. В местных пабликах пишут о звуках детонации.

"Внештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчёты", - прокомментировал ситуацию российский гауляйтер Севастополя Развожаев.

Смотрите видео ТСН - в захваченном Крыму Россия проводит принудительную мобилизацию на войну против Украины

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