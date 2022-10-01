Мощные взрывы и детонация: на военном аэродроме РФ в Крыму новая "бавовна"

Очевидцы слышат звуки взрывов и детонации боеприпасов в районе аэродрома Бельбек.
В районе аэропорта Бельбек на северо-западе Севастополя, в оккупированном Крыму, произошли мощные взрывы.
В Сети опубликованы кадры огромного черного столба дыма, поднимающегося над побережьем.
В местных пабликах распространяется информация о том, что очевидцы слышат звуки взрывов и детонации боеприпасов.
"Горит что-то в районе Бельбека", - говорится в сообщении.
"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о "внештатной ситуации" на аэродроме Бельбек, где произошел взрыв.
"Внештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчёты", - написал Развожаев в Telegram.
Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.
Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.
При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.
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