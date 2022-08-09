По аэродрому оккупантов в Крыму ударили украинским оружием - The New York Times

Журналисты приводят свидетельства высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.
По военному аэродрому в захваченной российскими оккупантами Новофедоровке в Крыму был нанесен удар украинским оружием.
Об этом пишет влиятельное американское издание The New York Times, со ссылкой на данные источника.
Журналисты приводят свидетельства высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.
Представитель ВСУ уточнил что за атакой по аэродрому россиян в Новофедоровке стоят украинские силы.
В то же время он не стал разглашать тип оружия, которое было использовано для обстрела, отметив лишь, что "использовалось устройство исключительно украинского производства".
Мощные взрывы в Крыму
Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма.
Отмечается, что после серии взрывов в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар.
При этом, уточняется, что первый взрыв прозвучал около 15:20, всего их насчитали около десяти.
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