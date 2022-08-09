По аэродрому оккупантов в Крыму ударили украинским оружием - The New York Times

Взрывы в Новофедоровке / Скриншот

По военному аэродрому в захваченной российскими оккупантами Новофедоровке в Крыму был нанесен удар украинским оружием.

Об этом пишет влиятельное американское издание The New York Times, со ссылкой на данные источника.

Журналисты приводят свидетельства высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

Представитель ВСУ уточнил что за атакой по аэродрому россиян в Новофедоровке стоят украинские силы.

В то же время он не стал разглашать тип оружия, которое было использовано для обстрела, отметив лишь, что "использовалось устройство исключительно украинского производства".

Мощные взрывы в Крыму

Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что после серии взрывов в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар.

При этом, уточняется, что первый взрыв прозвучал около 15:20, всего их насчитали около десяти.

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