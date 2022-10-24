ВСУ после Херсона пойдут на Крым, а Путин объявит военное положение по всей РФ – Фейгин

Украина находится на пороге освобождения правобережья Херсонской области / Коллаж Людмила Денисова, скриншот YouTube, 93-я Омбр

Силы обороны Украины, вероятно, рассматривают Херсонскую область в качестве ключевого направления для реализации своих задач. После освобождения правобережья региона украинские войска, скорее всего, отправятся возвращать оккупированный Россией Крым. Москва уже постепенно готовит свое общество к сдаче захваченного Херсона. Об этом заявил российский юрист, правозащитник Марк Фейгин.

В частности, согласно прогнозу, ВСУ могут освободить правый берег Херсонской области до наступления холодов. Далее украинская армия может пойти на Крым, чтобы деоккупировать полуостров раньше тех территорий, которые захватила Москва после 24 февраля 2022 года.

"Мы стоим на пороге деоккупации правобережья Херсонщины. Мы не знаем планов ВСУ, но судя по всему именно Херсонское направление будет ключевым. Перед началом холодов Украина может успеть освободить правый берег, подтянуть поближе технику и обстреливать левый берег вплоть до моря, Мелитополя и так далее. Мой прогноз заключается в том, что после деоккупации правого берега будет сразу попытка пойти на Крым. Вряд ли ВСУ будут тратить время, чтобы спокойно освободить те территории, которые РФ захватила после 24 февраля", - считает Фейгин.

По его мнению, Генеральный штаб ВСУ ставит перед собой большие и амбициозные задачи. В то же время в России уже готовят свое общество к тому, что оккупанты уступят оккупированный Херсон.

Впоследствии на территории РФ могут ввести военное положение по всей стране и закрыть границы. Ответственным за неудачи российских войск в Украине, вероятно, назначат главу Минобороны Сергея Шойгу.

"В России постепенно готовят общество к сдаче Херсона. Уже сейчас заметно, что идет репетиция перед введением военного положения по всей территории РФ со всеми последствиями. Это и закрытие границ в том числе, что очень важно. В то же время Путин усиливает свой руководящий аппарат. Армия находится в печальном положении и будут искать крайнего, возможно это будет Шойгу", - отметил правозащитник.

Также он осторожно предположил, что в скором времени обстрелы энергетической инфраструктуры Украины со стороны России могут прекратиться, поскольку Белый дом послал Москве соответствующие предупредительные сигналы.

Ситуация в Херсонской области

Армия Украины продолжает проводить военную операцию с целью освобождения Херсонщины. Согласно данным Генштаба ВСУ, оккупированный Херсон покинула значительная часть населения. Оккупанты РФ готовятся к уличным боям в городе.

Во время спецоперации ВСУ в Херсонской области россияне убежали с двух населенных пунктов – Чаривного и Чкалового. Вражеские силы эвакуировали своих офицеров с Берислава. В регионе участились случаи мародерства и грабежей местных жителей со стороны оккупантов.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о том, что войска РФ в Херсонской области готовятся не к выходу, а к удержанию захваченного Херсона. По его мнению, у россиян будет два варианта – покинуть город, либо попасть в окружение ВСУ. Буданов прогнозирует, что украинская армия может освободить Херсон до конца года.

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