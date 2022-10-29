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Оккупанты сбежали из Чернобаевки вместе с техникой: спутниковые снимки

29 октября 2022, 13:09

Это впервые с начала оккупации Херсонщины захватчики оставляют свои позиции на аэродроме в Чернобаевке. Раньше они не уходили оттуда даже после атак ВСУ.

Чернобаевка, Херсонская область, российские военные
Оккупанты сбежали из Чернобаевки вместе с техникой/ СтратКом ССУ, Reuters

Российские захватчики бежали прочь из Чернобаевки на Херсонщине. С аэродрома, на котором они дислоцировались, оккупанты забрали всю свою технику.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки. Их обнародовало Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

Отмечается, что спутниковые снимки были сделаны 27 октября.

"С аэродрома в Чернобаевке рашисты вывели всю свою технику. Это видно на спутниковых снимках за 27 октября", – говорится в сообщении.

При этом в СтратКоме ВСУ обратили внимание, что от начала оккупации российскими захватчиками части Херсонской области оккупанты не покидали своих позиций на аэродроме в Чернобаевке даже после десятков раз, когда украинские военные "накрывали" их там огнем и уничтожали личный состав и технику. Однако теперь почему-то покинули свои позиции.

Чернобаевка Херсонской области
Оккупанты сбежали из Чернобаевки вместе с техникой/ СтратКом ВСУ
Оккупанты сбежали из Чернобаевки вместе с техникой: спутниковые снимки
СтратКом ВСУ
Чернобаевка Херсонской области
СтратКом ВСУ

Наступление ВСУ на Херсонщине

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что российские оккупанты могут осуществить серию терактов в Херсонской области, когда им придется отходить с оккупированных территорий региона. В частности, они могут взорвать жилые дома и нанести критический ущерб инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики на самом деле не отступают из Херсона, а все заявления о том, что они отводят оттуда свои войска, являются информационной операцией российской стороны. Таким образом оккупанты пытаются заставить Украину бросить на это направление большее количество военных, чтобы оттянуть их с других направлений.

Позже советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань отметил, что российские оккупанты не планируют сдавать Херсон. Наоборот, они минируют поля на окраинах и готовятся к уличным боям. По его словам, кадыровцы были первыми, кто организованно выходил из Херсона, но им нашлась замена.

Военный эксперт Олег Жданов также отмечал, что российские захватчики настроены сражаться за Херсон, для его "обороны" они перебросили во временно оккупированный город еще несколько батальонно-тактических групп (БТГ).

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