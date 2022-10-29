Бойцы ВСУ нанесли удар по войскам РФ на Луганщине: горели склады БК, казармы и техника врага

Войска России после удара армии Украины на Луганщине понесли потери - Гайдай / Коллаж 93 ОМБр (иллюстративное фото), Суспільне

Артиллеристы сил обороны Украины нанесли удар по российской армии в Черновонопоповке Луганской области. Враг понес потери – 20 погибших и 30 раненых. Горели склады с боекомплектом, казармы и техника оккупантов России. Захватчики ночуют в жилых домах, а в Беловодске прячутся в детских садах. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что одно из артиллерийских подразделений ВСУ ударило по оккупантам в Червонопоповке Кременского района на Луганщине. Ликвидировали до 20 российских военных, около 30 захватчиков получили ранения.

После удара загорелись склады россиян с боекомплектом, казармы и военная техника врага.

"Почти ежедневно мы убеждаемся в меткости украинских артиллеристов - горят склады с БК, казармы, техника оккупантов. Очередное попадание - на Кременщине. В Червонопоповке уничтожено до 20 военнослужащих противника, а около 30 оккупантов получили ранения различной степени тяжести", - сказал Гайдай.

Также Сергей Гайдай добавил, что войска РФ в Луганской области ночуют уже не только в жилых домах. В Беловодске они остаются на ночевку в детских садах.

Война России против Украины на Донбассе

В разведке США ранее заявили, что ВСУ могут воспользоваться слабостью российских оккупационных войск и в течение 6 недель продвинуться в Луганской области. Однако россияне еще не проиграли – у них есть возможность восстановить силы за счет мобилизации. Также оккупанты способны проводить артиллерийские операции.

Руководитель ОВА Луганщины Сергей Гайдай сказал, что в одном из полков оккупантов РФ 70% мобилизованных отказались от участия в военных действиях. Они приняли решение сбежать. Некоторые из россиян были задержаны в Кременной.

В Генеральном штабе ВСУ на днях рассказали, что армия Украины вытеснила большую группу российских захватчиков из Кармазиновки, Мясожаровки, Невского Луганской области (позже бойцы ССО установили там украинский флаг, - ред).

Также оккупантов выбили из Новосадового Донетчины.

Смотрите видео ТСН - Гайдай заявил, что войска РФ совершают зверства в Луганской области

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