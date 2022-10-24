В Генштабе рассказали, какие населенные пункты ВСУ освободили на Донбассе / коллаж фото УНИАН

Украинская армия вытеснила большую группу российских оккупантов из Кармазиновки, Мясожаровки и Невского (Луганская область) и Новосадового (Донецкая область. Об этом сообщают сотрудники Генштаба ВСУ в вечерней сводке за 24 октября в Facebook.

Кроме того, бойцы ВСУ за минувшие сутки отбили массу вражеских атак в районах Спорного, Соледара, Бахмута, Андреевки, Марьинки и Первомайского. Но русские оккупанты продолжают наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают готовить части мобилизованных. Но ‒ у русским с такой подготовкой большие трудности из-за нехватки инструкторов (которые уже убиты в боях), а также по причине громадного количества мобилизованных.

Для восполнения потерь россияне продолжают вербовать заключенных в колониях, говорят в Генштабе ‒ как в России, так и на временно захваченных украинских территориях. В колонии № 90 в Херсоне после "бесед" с кураторами из ФСБ оккупанты освободили большую часть осужденных.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупационная армия РФ не справляется в Украине, поэтому на войну вербуют российских заключенных, заявил создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин ("повар Путина").

Как рассказывают пленные оккупанты, на войну заключенных агитировует лично Пригожин. Он приезжает в колонии и выступает перед заключенными.

Позднее американские чиновники в интервью изданию The New York Times говорили, что у украинских военных есть окно возможностей в течение 1,5 месяца, чтобы освободить Херсон. Также за это время ВСУ могут освободить часть Донбасса.

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