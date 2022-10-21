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ВСУ имеют возможность освободить Херсон и часть Донбасса до декабря – NYT

21 октября 2022, 06:41

Украина в ближайшие недели должна продолжать использовать свое преимущество перед российскими захватчиками.

Украинсие военные, ВСУ, Херсон
ВСУ имеют возможность освободить Херсон и часть Донбасса до декабря – NYT/ 93-я ОМБр Холодный Яр, Общественное

У украинских военных есть окно возможностей в течение 1,5 месяца, чтобы освободить Херсон. Также за это время ВСУ могут освободить часть Донбасса.

Об этом рассказали американские чиновники изданию The New York Times. По их мнению, боевые действия, вероятно, продлятся еще несколько месяцев.

Они отмечают, что пока мало шансов на широкомасштабный крах российских военных сил, который позволил бы Украине вернуть сразу большую полосу своей территории. Однако под постоянным давлением украинских воинов могут упасть отдельные подразделения армии РФ, что позволит отвоевать у оккупантов города на Донбассе и Херсон. Что касается последнего, то в издании его называют "главным призом" в войне.

Американские чиновники говорят, что Украина в ближайшие недели должна продолжать использовать свое преимущество перед российскими захватчиками.

По мнению чиновников США, давление со стороны Украины на оккупантов на фронте может заставить захватчиков в Херсоне отступить за Днепр. Издание отмечает, что российское военное командование уже рекомендовало отступить, однако российский диктатор Владимир Путин пока не дал согласия.

Отмечается, что украинские военные также имеют возможность двигаться вперед на Луганщине. Там есть шанс окружить и прорвать линию защиты оккупантов, после чего может удаться взять под контроль важную трассу, по которой Россия осуществляет поставки оккупантам.

Страна-агрессор РФ в дальнейшем сталкивается с проблемами логистики. Связь между подразделениями остается осложненной. При этом мобилизованные оккупанты, которых бросают в бой, не имеют достаточной подготовки и экипировки.

Однако американские чиновники отмечают, что расслабляться не стоит. Ведь то, что российские войска потеряли темп, еще не означает, что Россия проиграла войну. Армия страны-агрессора еще может проводить широкомасштабные артиллерийские операции. Также Путин может проводить принудительную мобилизацию, чтобы пополнить утраченные силы в войске.

Оккупанты на Херсонщине бегут на левый берег

Ранее в Минобороны Британии отмечали, что в высшем руководстве России начали серьезно задумываться об отводе своей оккупационной армии с правого берега Херсонской области. Однако это будет непросто сделать, ведь ВСУ ловко разрушили мосты и переправы через Днепр.

Назначенный оккупантами РФ гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил об эвакуации из областного центра перед наступлением ВСУ. Коллаборанты решили перебраться на левый берег. Гауляйтер говорит, что на левобережье Днепра переезжают все подразделения и "министерства" так называемой "гражданской администрации" Херсонской области.

Между тем на фоне недавних успехов ВСУ по деоккупации Херсонщины российские оккупанты уже начали перемещать военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра. С начала октября грузовой паром совершил уже ряд таких рейсов.

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