"Постепенно двигаемся": Зеленский назвал самые тяжелые направления на фронте

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Самыми тяжелыми направлениями на фронте являются Бахмутское на Донбассе и несколько районов на юге Украины.

"Ситуация на передовой остается тяжелой, особенно на Донбассе. То же Бахмутское направление и на некоторых направлениях на юге. Держим позиции, постепенно двигаемся, вытесняя врага, и обязательно обеспечим Украине победу", - отметил Владимир Зеленский.

Особо Зеленский отметил воинов из 7-й зенитной самоходной артиллерийской батареи 3-го зенитного ракетного дивизиона 1039-го зенитного ракетного полка.

Во время очередного российского ракетного удара батарея защищала север нашей страны и уничтожила вражескую ракету в Вышгородском районе Киевской области.

"Спасибо вам, ребята, за отличную службу и неизменно хорошие результаты! Каждая сбитая российская ракета – это спасенные жизни наших людей. За эти сутки имеем и сбитые ракеты, и сбитые иранские дроны. К сожалению, сбиваем пока не все. Есть и попадания, есть разрушение. Но сделаем все, чтобы дать полную защиту нашему небу", - подытожил президент.

Война России против Украины на Донбассе

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что переломным моментом в войне станет падение войск РФ в Донецке или Луганске. По мнению чиновника, ситуация полностью деморализует Россию, и тогда наступит завершающий этап войны.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ, при наличии возможностей, могли бы занять оккупированный Донецк.

По словам Жданова, Россия сконцентрировала свои гарнизоны, в основном, вокруг Донецка. Однако в самом городе войск нет.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области.

Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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