"Постепенно двигаемся": Зеленский назвал самые тяжелые направления на фронте

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на передовой остается тяжелой.
Самыми тяжелыми направлениями на фронте являются Бахмутское на Донбассе и несколько районов на юге Украины.
"Ситуация на передовой остается тяжелой, особенно на Донбассе. То же Бахмутское направление и на некоторых направлениях на юге. Держим позиции, постепенно двигаемся, вытесняя врага, и обязательно обеспечим Украине победу", - отметил Владимир Зеленский.
Особо Зеленский отметил воинов из 7-й зенитной самоходной артиллерийской батареи 3-го зенитного ракетного дивизиона 1039-го зенитного ракетного полка.
Во время очередного российского ракетного удара батарея защищала север нашей страны и уничтожила вражескую ракету в Вышгородском районе Киевской области.
"Спасибо вам, ребята, за отличную службу и неизменно хорошие результаты! Каждая сбитая российская ракета – это спасенные жизни наших людей. За эти сутки имеем и сбитые ракеты, и сбитые иранские дроны. К сожалению, сбиваем пока не все. Есть и попадания, есть разрушение. Но сделаем все, чтобы дать полную защиту нашему небу", - подытожил президент.
Война России против Украины на Донбассе
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что переломным моментом в войне станет падение войск РФ в Донецке или Луганске. По мнению чиновника, ситуация полностью деморализует Россию, и тогда наступит завершающий этап войны.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ, при наличии возможностей, могли бы занять оккупированный Донецк.
По словам Жданова, Россия сконцентрировала свои гарнизоны, в основном, вокруг Донецка. Однако в самом городе войск нет.
Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области.
Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.
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