УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Постепенно двигаемся": Зеленский назвал самые тяжелые направления на фронте

21 октября 2022, 00:15

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на передовой остается тяжелой.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Самыми тяжелыми направлениями на фронте являются Бахмутское на Донбассе и несколько районов на юге Украины.

"Ситуация на передовой остается тяжелой, особенно на Донбассе. То же Бахмутское направление и на некоторых направлениях на юге. Держим позиции, постепенно двигаемся, вытесняя врага, и обязательно обеспечим Украине победу", - отметил Владимир Зеленский.

Особо Зеленский отметил воинов из 7-й зенитной самоходной артиллерийской батареи 3-го зенитного ракетного дивизиона 1039-го зенитного ракетного полка.

Во время очередного российского ракетного удара батарея защищала север нашей страны и уничтожила вражескую ракету в Вышгородском районе Киевской области.

"Спасибо вам, ребята, за отличную службу и неизменно хорошие результаты! Каждая сбитая российская ракета – это спасенные жизни наших людей. За эти сутки имеем и сбитые ракеты, и сбитые иранские дроны. К сожалению, сбиваем пока не все. Есть и попадания, есть разрушение. Но сделаем все, чтобы дать полную защиту нашему небу", - подытожил президент.

Война России против Украины на Донбассе

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что переломным моментом в войне станет падение войск РФ в Донецке или Луганске. По мнению чиновника, ситуация полностью деморализует Россию, и тогда наступит завершающий этап войны.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ, при наличии возможностей, могли бы занять оккупированный Донецк.

По словам Жданова, Россия сконцентрировала свои гарнизоны, в основном, вокруг Донецка. Однако в самом городе войск нет.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области.

Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

Читайте также:

война в Украине ВСУ война на Донбассе война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:15

"Постепенно двигаемся": Зеленский назвал самые тяжелые направления на фронте

20 октября, четверг
23:44

Ждет непростой день: где в Украине отключат свет 21 октябряВидео

23:43

Что нельзя носить женщине после 50 лет: 12 вещей, которые нужно выбросить из шкафа и стать свободной

23:27

"Она в расстрельных списках": Соседов рассказал, почему в Европе отменили концерты Ани Лорак

23:14

ВСУ дважды наносили удары по иранским военным в Крыму - АрестовичВидео

Реклама
22:45

Россия готовит техногенную катастрофу: у Зеленского раскрыли хитрый план ПутинаВидео

22:41

Болит: в семье Кривошапко случилось гореВидео

22:40

США готовятся к принятию крупнейшего пакета помощи: должно хватить на целый годВидео

22:38

Ждет полный переполох: почему нельзя ходить по мокрому полу в доме после уборкиВидео

22:17

"Трусливые удары дронами – акт отчаяния": Британия ввела санкции против Ирана за поддержку РФВидео

21:44

СНБО ввел жесткие санкции против артистов, поддержавших войну: кто попал в "черный" список

21:27

Цены рухнут в два раза: какие крупы стоит успеть купить до рекордного подорожанияВидео

21:24

Участница 11 сезона шоу Холостяк с Михаилом Заливако беременнаВидео

20:59

Оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС: Зеленский предупредил о терактеВидео

20:55

Китай ответил "да": Путин в третий раз попросил политического убежища - АрестовичВидео

20:23

Нидерланды хотят создать спецтрибунал в Гааге для РФ: решение поддержал парламентВидео

20:19

"Под впечатлением от водки с друзьями Путина": Подоляк разнес Берлускони за слова о ЗеленскомВидео

20:10

Приметы на 22 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год в доме была удачаВидео

19:56

Будем неделями сидеть без воды и света: Арестович рассказал, что ждет украинцевВидео

19:46

Favbet Foundation передал ВСУ полноприводный пикап

Реклама
19:18

Они готовят имитацию наступлениямнение

19:12

"Мы этого точно не заказывали": Зеленский о причастности Украины к подрыву Крымского мостаВидео

19:00

Гороскоп на завтра 21 октября 2022: Львам – деньги, Девам – сплетни, Скорпионам – потериВидео

18:47

В Минобороны РФ эпично признались в использовании иранских дронов: подвел микрофонВидео

18:36

Пугачева продолжает зарабатывать на россиянах: в сети показали сапожки от "Аллы"

18:35

Армия Украины за 6 недель может освободить Херсон и продвинуться на Луганщине – разведка СШАВидео

18:30

Сколько по закону должны отслужить мобилизованные во время военного положения: объяснение адвоката

18:20

"Очень нужен Украине": Пономарев рассказал, выживет ли Крымский мостВидео

17:58

Выпала из окна 8 этажа и чудом выжила: в Одессе 14-летняя девочка хотела совершить самоубийство

17:47

Пономарев рассказал, сколько в армии РФ осталось ракетВидео

17:44

"Путин, чтоб ты умер": Сердючка в Польше сплясала на сцена и пожелала смерти диктаторуВидео

17:31

Вся правда о российских ракетах: рассказывает боец ПВОВидеоблоги

17:24

Украину накроет мороз -8: синоптики рассказали о циклонеВидео

17:19

В Харьковской, Сумской и Полтавской областях объявили о веерных отключениях электроэнергииВидео

17:13

Как утеплить деревянные окна: лучшие способы и советыВидео

17:06

Евровидение-2023 в Ливерпуле: опубликован официальный список стран-участницВидео

17:03

Где-то на заднем плане должен смеяться Борис Джонсонмнение

16:43

Появились графики отключения электроэнергии в Украине: как узнать, когда у вас отключат свет

16:29

Россия бросает войска на Херсонщину и попытается остановить наступление ВСУ – ГенштабВидео

16:19

Орбакайте могла быть донором биоматериала для рождения двойняшек Пугачевой и Галкина

Реклама
16:10

Самая вкусная закуска на все случаи жизни: маринованные яйца за 1 сутки - рецептВидео

16:03

Глава МИД Эстонии послал кремлевского диктатора Путина в ад

15:54

Как почистить шторы, не снимая: 5 быстрых способов, о которых многие не догадываются

15:50

Популярная российская актриса сбила насмерть женщину

15:45

ЕС ввел жесткие санкции против Ирана из-за убийства украинцев "шахидами"Видео

15:40

Премьер Британии Лиз Трасс объявила об отставкеВидео

15:24

Слишком хороша для него: супермодель Белла Хадид против романа своей сестры Джиджи и Ди КаприоВидео

15:19

Оккупанты могут снова напасть из Беларуси, но цель не Киев – ГенштабВидео

15:14

Украина ударила новыми санкциями по России: в списках – окружение Путина и их родственникиВидео

15:06

Слезы Поляковой и жестокие дуэты близких друзей: что зрители увидят в 8 выпуске шоу Голос країни-12Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять