"На Донбассе ситуация очень тяжелая": в Минобороны рассказали об эпицентре боев

Анна Маляр / Генштаб ВСУ, Минобороны Украины

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в настоящее время эпицентр тяжелых боев сосредоточен на восточном фронте.

По ее словам, командование поставило задачу оккупантам до конца октября занять Бахмут.

"Россияне уже в пятый раз поставили своим войскам срок, когда они должны выйти на границы Донецкой области. У них сейчас план: к концу месяца они хотят полностью занять Бахмут. Поэтому там идут очень тяжелые бои. Мы держим оборону, оккупанты на окраинах города. Врага недооценивать не надо", - сообщила Анна Маляр в интервью медиаплатформе "Мы — Украина".

Отдельно она добавила, что ВСУ используют всю свою мощь для того, чтобы сдержать врага.

Война России против Украины на Донбассе

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что переломным моментом в войне станет падение войск РФ в Донецке или Луганске. По мнению чиновника, ситуация полностью деморализует Россию, и тогда наступит завершающий этап войны.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ, при наличии возможностей, могли бы занять оккупированный Донецк.

По словам Жданова, Россия сконцентрировала свои гарнизоны, в основном, вокруг Донецка. Однако в самом городе войск нет.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области.

Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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