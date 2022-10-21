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Путин утратит власть в России, после чего россияне поднимутся для свержения режима – Пономарев

21 октября 2022, 05:40

Переноса войны на территорию РФ не будет, однако ожидаются боевые операции по свержению власти в Кремле, считает Илья Пономарев.

Путин, Пономарев
Войны в России не будет, но россияне устроят свержение режима Путина – Пономарев / Коллаж скриншот YouTube, Главред

После того как произойдет ряд военных поражений России, ослабление правящей элиты и потеря способности главой Кремля Владимиром Путиным управлять государством, россияне поднимутся для свержения действующей власти. Об этом заявил бывший депутат Госдумы РФ 2007-2016 годов, политик Илья Пономарев.

В чате на Главреде он рассказал о том, что война России против Украины вряд ли перенесется на российскую территорию, поскольку в этом нет политической и военной целесообразности. Однако боевые операции по свержению власти в Кремле будут.

"Я думаю, что нет. Войны-войны, думаю, там не будет. А боевые операции по свержению этой власти – будут. Не вижу большого смысла в широком фронтальном наступлении: оно бессмысленно, с военной точки зрения, а также не даст ничего, с политической точки зрения", - считает Пономарев.

По его словам, россияне начнут менять власть в РФ после того, как страна-агрессор потерпит ряд военных поражений, появятся признаки ослабевания правящих элит, а Путин утратит рычаги управления государством.

"А то, что россияне поднимутся после Путина, после определённого количества критических военных поражений России, появления визуальных признаков ослабевания российской элиты и неспособности Путина управлять – в этом я абсолютно уверен", - подчеркнул Илья Пономарев.

Отстранение Путина от власти в России

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что Россию через 5 лет ожидает распад и парад суверенитетов. По прогнозу главы Минобороны, страна-агрессор прекратит войну против Киева после того, как Владимира Путина отстранят от власти.

Российский политолог Андрей Пионтковский полагает, что в Кремле уже готовятся к прекращению власти Путина. В России могут объявить о болезни Путина и временном прекращении им исполнения своих обязанностей. При таком сценарии власти может оказаться у Совбеза РФ.

Как считает Пионтковский, Путина от власти может отстранить его ближайший соратник Юрий Ковальчук.

Возможно, план уже разработан. Ковальчук мог понять, что война против Украины проиграна, и сделать ставку на удержание власти и сохранение собственности.

Смотрите чат с Ильей Пономаревым на Главреде

Другие новости:

Кремль Владимир Путин Илья Пономарев война России и Украины
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