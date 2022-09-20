Путина отстранят от власти: российский политолог раскрал неожиданный сценарий

Владимира Путина отстранят от власти, не исключил Андрей Пионтковский / УНИАН, скрин

Президента РФ Владимира Путина может отстранить от власти его ближайший соратник - Юрий Ковальчук. Он уже разработал соответствующий план.

По словам российского политолога Андрея Пионтковского, Ковальчук "понял, что война проиграна, нужно решать очень важную задачу для корпорации - как удержать власть и громадную собственность в проигравшей войну стране". Об этом он рассказал в эфире проекта FREEДОМ.

"Источники, которым доверяю, рассказывают, что он начал беседовать с нотаблями в окружении Путина и с самим Путиным о "мягком варианте". Путин объявляется больным и "временно" передает свои полномочия коллективному органу - совету безопасности. Эта "временность" смягчает шок, а коллективный орган - это разумная идея, потому что никто из них, в том числе Ковальчук, не хочет брать единоличную ответственность за капитуляцию, которую в той или иной форме придется Москве подписать", - рассказал он.

Политолог добавил, что мягким отстранением Путина в Кремле решают сразу несколько задач.

"Им кажется, что они увеличивают свое поле маневра во внешней политике. Могут надеяться на более мягкие и не позорные условия окончания войны. В любом случае это будет капитуляция. А во-вторых, они решают важную внутриполитическую задачу. Когда страна терпит поражение, надо назвать кого-то виновным. Виновным будет назван Путин", - добавил Пионтковский.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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