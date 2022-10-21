"Уничтожение режима Путина – дело россиян": экс-депутат Госдумы сказал, почему ВСУ не стоит "брать Москву"

Экс-депутат Госдумы объяснил, почему ВСУ не стоит "брать Москву"/ Главред, УНИАН, скрин

Украинские военные наносят значительные потери российским оккупантам, которые вторглись на территорию Украины. И пока боевые действия продолжаются на территории нашего государства, среди населения России постепенно нарастают антивоенные настроения.

Однако если украинские военные силы перейдут границу и перебросят боевые действия на территорию страны-агрессора РФ, та часть российского общества, которая была против войны с нашим государством, может изменить свое мнение и обратить свои действия против Украины. Об этом рассказал российский оппозиционный политик, который в 2019 году получил украинское гражданство, депутат Госдумы РФ 2007-2016 лет Илья Пономарев во время чата на Главреде.

Он отмечает, что в целом военные цели противника нужно уничтожать независимо от расположения: и те, которые сейчас есть на территории Украины, и те, которые в России. Однако границу переходить не стоит.

"Грубо говоря, переход границы Вооруженными силами Украины приведет к тому, что российское общество, которое, в принципе, настроено антивоенно, начнет консолидироваться, увидев реальную опасность, которой нужно сопротивляться. И это не зависит от того, как мы относимся к Путину", – отмечает российский оппозиционных политик.

По словам Пономарева, свержение путинского режима в России – это дело самих россиян. И уже растет число тех граждан РФ, которые хотят свергнуть Путина.

"Задачи по свержению путинской власти, уничтожению Путина и взятию Москвы должны реализовывать россияне, а не украинцы, тем более, не солдаты НАТО. И количество россиян, которые готовы этим заниматься, достаточно велико", – отмечает экс-депутат Госдумы России.

Ранее Пономарев рассказал, что российский диктатор Владимир Путин может дать приказ бить ракетами не только по украинских теплоэлектростанциях. Кроме ТЭС, оккупанты могут атаковать мосты, любые коммуникации, линии связи и энергетические линии.

Напомним, по словам Пономарева, Россия способна вести затяжную войну против Украины до тех пор, пока власти этой страны относятся к людям как к пушечному мясу. Подход России к своим захватническим войнам не меняется вот уже на протяжении целых поколений.

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