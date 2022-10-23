"70% мобиков из полка отказались воевать": на Луганщине новоприбывшие оккупанты сбежали с передовой

На Луганщине новоприбывшие оккупанты сбежали с передовой/ ua.depositphotos.com, Генштаб ВСУ, Офис президента Украины

На временно оккупированной Луганщине новоприбывшие мобилизованные оккупанты массово отказываются воевать. Так, часть российских "мобиков" даже разбежалась, чтобы не идти на передовую.

Тех, кто не успел далеко убежать, задержали в Кременной. Сейчас их удерживают на одном из предприятий оккупированного города. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Лишь в одном из полков по прибытии на передовую отказались воевать около 70% мобилизованных.

Российское военное командование пытается "перевоспитать" тех мобилизованных оккупантов, которые не успели убежать и которых сейчас удерживают в Кременной. На них давят, чтобы они всё-таки пошли на фронт.

"На одном из предприятий в Кременной под стражей удерживают "мобиков", которые отказались воевать. Только в одном 488-м мотострелковом полку около 70% мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать. Кое-кто убежал, остальных удерживают под охраной и пытаются под психологическим давлением вернуть в строй и отправить их в атаку", – рассказал Гайдай.

Мобилизация в России

Напомним, в Херсонской области за три дня погибла почти вся рота мобилизованных оккупантов – из 100 человек выжили только восемь. Чтобы усилить правобережье в области, российское военное командование перебросило на один из участков роту из 100 мобилизованных. Их бросили на фронт лишь через два дня после того, как мобилизовали.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области на военном полигоне расстреляли десятки мобилизованных РФ перед отправкой на войну в Украину. Жертв расстрела на полигоне РФ может быть более трех десятков. Как известно, конфликт возник во время учений на религиозной почве.

После этого оккупанты, которые были на том полигоне, массово отказались ехать на войну в Украину. Мобилизованные из Брянской области категорически отказываются выполнять преступные приказы командования РФ.

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