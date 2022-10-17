Бойня на полигоне в РФ: бунтующие "чмобики" отказались ехать на войну в Украину

Мобилизация в России / Фото Telegram

Появились новые подробности о мобилизованных из Брянской области, которые на белгородском полигоне Солоти, где произошел массовый расстрел "чмобиков", отказались ехать на войну в Украину.

Категорически отказываются выполнять преступные приказы командования и ехать на войну около 30 человек. Об этом пишет Telegram-канал Протестная Россия.

"Остальных из более, чем сотни человек запугали и под давлением заставили согласиться отправиться воевать в Украину, сообщает наш источник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последнюю неделю командованию удалось уговорить 60 военнослужащих вызывая каждого по отдельности "на беседу", где угрожали им уголовной ответственностью. Последняя группа мобилизованных из их отряда отправилась в Украину 14 октября.

Подчеркивается, что сейчас оставшиеся мобилизованные содержатся в отдельном помещении. Ежедневно командование угрожает им разными последствиями. Но мобилизованные готовы и на уголовное разбирательство: "Ну, значит тюрьма, будем судиться. У нас всё хотят жить, но от службы не отказываемся. Мы согласны охранять нашу Брянскую область".

Причина отказа "чмобиков" от поездки в Украину

Уверенности в том, что ехать в Украину нельзя, бастующим добавил недавний контакт с группой мобилизованных, уже вернувшихся с Украины: из 90 человек за 5 дней в живых в ней осталось 9, при этом по возвращении один сразу же дезертировал.

Согласно сведениям источника, контроль за мобилизованными в Солоти находится на низком уровне, и самостоятельно уехать домой не составляет проблемы: розыск после этого не ведется.

Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области РФ неизвестный открыл стрельбу на территории одной из воинских частей.

Бойня произошла в Валуйском районе.

Предварительно, 22 человека убито и 16 ранено. Двое из трёх стрелков убиты ответным огнём, один сбежал.

Не исключено, что огонь на поражение открыл кто-то из мобилизованных, пострадавших от издевательств со стороны других военных.

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