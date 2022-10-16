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Таджики расстреляли командира: неожиданные детали кровавой бойни на военном полигоне РФ

16 октября 2022, 18:11

Жертв расстрела на полигоне РФ может быть более трех десятков, не исключают источники.

Мобилизация в России
На полигоне в РФ устроили кровавую бойню / Фото Telegram

Появились новые подробности кровавой бойни в Белгородской области, где на военном полигоне расстреляли десятки мобилизованных РФ перед отправкой на войну в Украину.

Жертв расстрела на полигоне РФ может быть более трех десятков, пишет российский Telegram-канал ASTRA ссылаясь на предполагаемого очевидца перестрелки, получившего там ранение.

Он уверяет, что конфликт возник во время учений на религиозной почве. Началось все с того, что три солдата-уроженца Дагестана, Азербайджана Адыгеи собрались писать рапорты об увольнении со службы, чтобы не ехать воевать в Украину. "Это не наша война", - заявили мужчины. В ответ на это подполковник ВС РФ Андрей Лапин собрал всех на плацу, где начал рассказывать военным пропагандистскую чушь о "священной войне". Там возник конфликт, солдаты начали толкать друг друга.

"Таджики Лапину в ответ сказали, что священная война — это когда война мусульман с неверными. Лапин сказал: "Аллах, значит, трус, если он не разрешает воевать за ту страну, которой ты дал присягу", - рассказал источник. Он уточнил, что слова подполковника очень возмутили присутствующих на плацу, так как многие из них - мусульмане. Но больше всех разозлились именно таджики.

Спустя полтора часа, когда их вывели на стрельбище, они открыли огонь по солдатам. Одним из первых расстреляли Лапина, который неуважительно отозвался об Аллахе. "На полигоне были и контрактники, и мобилизованные. Погибших, которых только я видел — 29 человек. 30-й — это подполковник Лапин. Это не считая двух таджиков, вместе с ними убитых — 32", - рассказал очевидец. Он уверяет, что стрелки сказали мусульманам отойти в сторону перед тем, как открыли огонь.

Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области РФ неизвестный открыл стрельбу на территории одной из воинских частей.

Бойня произошла в Валуйском районе.

Предварительно, 22 человека убито и 16 ранено. Двое из трёх стрелков убиты ответным огнём, один сбежал.

Не исключено, что огонь на поражение открыл кто-то из мобилизованных, пострадавших от издевательств со стороны других военных.

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мобилизация Белгород война России и Украины
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