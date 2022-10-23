Подорвать Крымский мост Украине помогали россияне на территории РФ - Пономарев

Илья Пономарев рассказал, кто виноват в подрыве Крымского моста / Фото УНИАН, Telegram

Взрыв на Крымском мосту - это результат действий внешних сил. Его удалось реализовать при помощи россиян. Об этом рассказал во время чата на Главреде Илья Пономарёв, российский оппозиционный политик, в 2019 году получивший украинское гражданство, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 годов.

По его словам, маловероятно, что взрыв на Крымском мосту организовали российские спецслужбы, ведь кремлевскому диктатору Владимиру Путину не нужен дополнительный повод для агрессии против Украины.

"Эту версию высказывает ряд людей, но я считаю, что это конспирология (…) Путину никакие поводы совершенно не нужны. Продать населению он может что угодно без каких-либо дополнительных иллюстраций", - считает Пономарев.

Политик добавил, что негативное символическое значение Крымского моста – колоссальное. Он является символом агрессии России и захвата Крыма.

"И любые проблемы с ним свидетельствуют о том, что российская верхушка вообще ничего не контролирует. Помимо всего прочего, этот удар имел колоссальное психологическое воздействие на российскую элиту. Ведь если российская власть не может защитить наиболее охраняемый военный объект в стране (а Крымский мост сейчас является наиболее охраняемым военным объектом), то что вообще в этой ситуации она может защитить? Кремль сейчас охраняется хуже, чем охранялся Крымский мост в момент атаки", - отметил Пономарев.

"Поэтому, конечно, это внешняя история. Я уж не знаю, кто непосредственно за неё отвечает из украинских силовиков. Но знаю, кто из россиян помогал в этом на территории России. Кто принимал какие решения, на каком уровне, по какому поводу – это мне не ведомо", - считает он.

Взрыв на Крымском мосту

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

Позже стало известно, что Крымский мост загорелся в результате мощного взрыва.

Движение по Крымскому мосту было перекрыто. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Подрыв моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил источник в правоохранительных органах Украины.

В России же заявили, что пожар на Крымском мосту произошел в результате подрыва грузового автомобиля.

9 октября России Владимир Путин прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Он обвинил в инциденте украинские спецслужбы. Президент РФ назвал случившееся "терактом", который якобы направлен на разрушение "российской критически важной гражданской инфраструктуры".

12 октября в России отчитались о результатах расследования взрыва на Крымском мосту. В ФСБ и Следственном комитете РФ утверждают, что "организатором" взрыва было Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

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