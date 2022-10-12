'Буданов - цель номер один': в РФ обвинили начальника ГУР Украины во взрывах на Крымском мосту

По версии ФСБ, взрыв на Крымском мосту организовало ГУР Минобороны Украины / Фото Telegram, УП

В России отчитались о результатах расследования взрыва на Крымском мосту в субботу, 8 октября. В ФСБ и Следственном комитете РФ утверждают, что "организатором" взрыва было Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

Российское пропагандистское информагентство РИА Новости сообщает, что в рамках открытого уголовного дела задержаны восемь человек - пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, "которые принимали участие в подготовке преступления".

По версии российских спецслужб, взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом более 22 т и в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе. К переправке груза якобы были привлечены граждане Украины, Грузии и один гражданин Армении.

В ФСБ говорят, что к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению привлекли граждан Украины Михаила Владимировича Цюркала (1975 года рождения), Дениса Олеговича Ковача (1979) и Романа Ивановича Соломко (1971), граждан Грузии Сандро Иносаридзе и брокера по имени Леван и гражданина Армении Артура Терчаняна (1985).

Также российские спецслужбы называют еще одного гражданина Украины, Владимира Злоба, якобы задействованного в подготовке к взрыву.

ФСБ опубликовала рентген прицепа грузовика и фотографии людей, предположительно причастных к организации взрыва на Крымском мосту.

Фото Telegram

Российский пропагандист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале уже назвал Кирилла Буданова "целью №1".

Взрыв на Крымском мосту

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

Позже стало известно, что Крымский мост загорелся в результате мощного взрыва.

Движение по Крымскому мосту было перекрыто. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Подрыв моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил источник в правоохранительных органах Украины.

В России же заявили, что пожар на Крымском мосту произошел в результате подрыва грузового автомобиля.

9 октября России Владимир Путин прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Он обвинил в инциденте украинские спецслужбы. Президент РФ назвал случившееся "терактом", который якобы направлен на разрушение "российской критически важной гражданской инфраструктуры".

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