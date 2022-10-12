УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Буданов - цель номер один": в РФ обвинили начальника ГУР Украины во взрывах на Крымском мосту

12 октября 2022, 11:29

В России уже задержаны восемь человек - пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, "которые принимали участие в подготовке преступления".

Кирилл Буданов, Крымский мост
По версии ФСБ, взрыв на Крымском мосту организовало ГУР Минобороны Украины / Фото Telegram, УП

В России отчитались о результатах расследования взрыва на Крымском мосту в субботу, 8 октября. В ФСБ и Следственном комитете РФ утверждают, что "организатором" взрыва было Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

Российское пропагандистское информагентство РИА Новости сообщает, что в рамках открытого уголовного дела задержаны восемь человек - пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, "которые принимали участие в подготовке преступления".

По версии российских спецслужб, взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом более 22 т и в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе. К переправке груза якобы были привлечены граждане Украины, Грузии и один гражданин Армении.

В ФСБ говорят, что к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению привлекли граждан Украины Михаила Владимировича Цюркала (1975 года рождения), Дениса Олеговича Ковача (1979) и Романа Ивановича Соломко (1971), граждан Грузии Сандро Иносаридзе и брокера по имени Леван и гражданина Армении Артура Терчаняна (1985).

Также российские спецслужбы называют еще одного гражданина Украины, Владимира Злоба, якобы задействованного в подготовке к взрыву.

ФСБ опубликовала рентген прицепа грузовика и фотографии людей, предположительно причастных к организации взрыва на Крымском мосту.

'Буданов - цель номер один': в РФ обвинили начальника ГУР Украины во взрывах на Крымском мосту
Фото Telegram
'Буданов - цель номер один': в РФ обвинили начальника ГУР Украины во взрывах на Крымском мосту

Российский пропагандист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале уже назвал Кирилла Буданова "целью №1".

'Буданов - цель номер один': в РФ обвинили начальника ГУР Украины во взрывах на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

Позже стало известно, что Крымский мост загорелся в результате мощного взрыва.

Движение по Крымскому мосту было перекрыто. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Подрыв моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил источник в правоохранительных органах Украины.

В России же заявили, что пожар на Крымском мосту произошел в результате подрыва грузового автомобиля.

9 октября России Владимир Путин прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Он обвинил в инциденте украинские спецслужбы. Президент РФ назвал случившееся "терактом", который якобы направлен на разрушение "российской критически важной гражданской инфраструктуры".

Другие новости:

новости России ГУР Минобороны Украины Крымский мост взрыв война России и Украины Кирилл Буданов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:00

Гороскоп на завтра 13 октября 2022: Тельцам - успех, Стрельцам - знакомство, Рыбам - смена планов

12:54

Проехал 2 тыс. км и "денацифицировался": ВСУ ликвидировали беззубого старшину из Пермского краяВидео

12:40

Впервые в истории человечеству удалось изменить траекторию движения астероида

12:30

Ольга Сумская рассказала о "могилизации" российского зятя: "Это самая страшная тема"

12:21

Родителей с ребенком завалило в погребе, но они выжили: под Запорожьем семью вытащили из-под заваловВидео

Реклама
12:18

Нехватка мощности: в Киеве и области массово и веерно отключают светФото

12:07

Опытные хозяйки моют посуду кетчупом: результат приятно удивит

12:00

Путина устранят свои же, после того РФ будет вынуждена прислушиваться к советам Вашингтона – ОгрызкоВидео

11:37

У Пентагона есть план: Байден спрогнозировал, применит ли Путин ядерное оружие

11:35

На Киевщине пчелы сами "разминировали" заминированный оккупантами улейФотоВидео

11:29

Умерла легендарная "Джессика Флетчер" - звезда сериала Она написала убийство

11:29

"Буданов - цель номер один": в РФ обвинили начальника ГУР Украины во взрывах на Крымском мостуВидео

10:53

Великолепна, как всегда: редкий выход Софи Лорен в 88 лет

10:49

В РФ началась гонка на роль нового хозяина Кремля: в Politico описали два сценария для Путина

10:45

Британия обнаружила "ахиллесову пяту" в иранских дронах: названо их слабое местоВидео

10:35

Теперь официально: британский королевский дворец объявил дату коронации Чарльза III и КамиллыВидео

10:33

Как узнать, кто твой ангел-хранитель: имя, возраст, пол и характер небесного защитника

09:53

Солдату Капец пришел конец: ВСУ ликвидировали оккупанта с забавной фамилиейВидео

09:52

"Пожелала сдохнуть": в РФ арестовали женщину, которая оставила записку на могиле родителей Путина

09:33

"Новая эра ПВО в Украине": ВСУ уже получили немецкую IRIS-T и американские HIMARS - РезниковВидео

Реклама
09:26

"ДА!": Мила Кунис рассказала, как обрадовалась ее дочь, узнав о своих украинских корняхВидео

09:26

Лукашенко открыто перебросил в РФ белорусские танки в помощь русским оккупантам - Генштаб ВСУВидео

09:08

Болячки обходят стороной: 4 имени женщин с сильным здоровьем

09:07

Путин шаг за шагом сдает свои позиции альфасамцамнение

08:59

Командир подлодки, который приказал бомбить Украину, женат на украинке, родители живут в Ялте

08:45

Маск общался с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины - СМИВидео

08:36

Гороскоп на сегодня 12 октября 2022: Львам - предательство, Скорпионам - ошибка, Рыбам - прибыльВидео

08:22

Потеряла мужа, а теперь погибла сама: история врача Охматдета, которую убила российская ракетаФото

08:11

Подпевала и танцевала: Алла Пугачева вместе с Ренатой Литвиновой "зажгла" на концерте ЗемфирыВидео

08:08

Украинцы могут меньше платить за газ: в Нафтогазе озвучили способВидео

07:19

ВСУ уничтожили склад боеприпасов, пункт управления и узел связи оккупантов на Юге

07:01

Гороскоп на неделю 10-16 октября: Тельцы поймают удачу за хвост, а Львам лучше держать рот на замкеВидео

06:57

Плохие новости для Крымского мостамнение

06:46

Путин отчаянно ищет выход из войны - Арестович

05:40

У Путина готовят тайный опрос в России по возврату Крыма Украине – политтехнологВидео

05:10

Что вам понравилось больше всего: тест определит, чего вам катастрофически не хватает в жизни

04:04

"Кто следующий?": Волочкова порезвилась на диване с тремя мужиками

03:27

"Дизайнер одежды без одежды": обнаженная Надежда Мейхер рассказала о жажде и чувственности

02:55

Военный эксперт спрогнозировал, скоро ли закончатся у России ракетыВидео

02:25

Ракетные удары – новая тактика Путина после Крымского моста: эксперт сказал, куда будет бить РФВидео

Реклама
01:45

Замороженные лимоны творят чудеса: как получить максимальную пользу от цитрусового фрукта

01:13

А принцесса-то голая: Белла Хадид отпраздновала День рождения в прозрачном платье и с короной

00:51

Приметы на 12 октября: какие 4 вещи нужно сделать, чтобы весь год быть счастливымВидео

00:47

"Путинист" Добронравов ответил, вернется ли в "Сваты"

00:08

Оккупантов ждет сюрприз: в Украину прибыли еще четыре HIMARSВидео

11 октября, вторник
23:51

Российские ракеты разбили кафе мужа Джамалы

23:50

Самый вкусный домашний хлеб в духовке: быстрый рецепт за 25 минутВидео

23:21

Марк Фейгин. Россиян волнует исключительно одно: сколько ракет осталосьВидеоблоги

23:19

Путин хочет убивать украинцев не только ракетами: у Зеленского назвали подлые намерения главы КремляВидео

23:12

Цены на продукты в Украине бьют рекорды: что подорожает к Новому годуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять