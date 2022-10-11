"Личный удар по Путину": Жданов объяснил символическое значение удара по Крымскому мосту

Олег Жданов объяснил символическое значение удара по Крымскому мосту / Фото УНИАН, Telegram

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что удар по Крымскому мосту и его частичное разрушение - это личный удар по российскому диктатору Владимиру Путину.

По его словам, значение Крымского моста для России сложно переоценить.

"Это колоссальная имиджевая потеря для Российской Федерации! Как потопление крейсера "Москва", а, может быть, и больше. Строительством этого моста гордился лично Путин. Он постоянно хвастался, что, мол, никто не смог построить мост между Крымом и материковой частью РФ, а он построил", - сказал Жданов в интервью Главреду.

Эксперт напомнил, что Крымский мост - уже четвертый по счету. Первый начинали строить еще до Второй мировой войны.

"Мост несколько раз пытались построить, но никому не удавалось довести дело до конца. Самых больших успехов в этом деле достигли немцы, которые во время оккупации Крыма построили мост, но он рухнул из-за того, что была очень холодная зима, конструкция сильно обледенела, в итоге, мост не выдержал и рухнул. Путинский мост – четвертый. И Путин очень этим гордился. Потому удар по Крымскому мосту – это личный удар по Путину", - сказал военный эксперт, отметив, что накануне взрыва у Путина был день рождения.

Жданов считает, что по Крымскому мосту ударила ракета.

"Судя по видеозаписям момента взрыва, в частности, записи видеорегистратора машины, которая ехала по мосту, слышно по звуку, что это была ракета. Что-то прилетело... Если это действительно была ракета, то это еще и важный сигнал для Российской Федерации, и наша огромнейшая победа", - резюмировал эксперт.

Взрыв на Крымском мосту

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

Позже стало известно, что Крымский мост загорелся в результате мощного взрыва.

Движение по Крымскому мосту было перекрыто. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Подрыв моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил источник в правоохранительных органах Украины.

В России же заявили, что пожар на Крымском мосту произошел в результате подрыва грузового автомобиля.

9 октября России Владимир Путин прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Он обвинил в инциденте украинские спецслужбы. Президент РФ назвал случившееся "терактом", который якобы направлен на разрушение "российской критически важной гражданской инфраструктуры".

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