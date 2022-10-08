Спецоперация СБУ: источник раскрыл детали подрыва Крымского моста

Взрыв на Крымском мосту / Скриншот

Подрыв незаконно построенного моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил источник в правоохранительных органах Украины.

"Подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ", - сказал собеседник агентства в субботу.

Вместе с тем, в СБУ пока официально не комментируют свое участие в этих событиях.

Отметим, что информацию о причастности СБУ к взрывам на Крымском мосту подтверждает источник издания Украинская правда.

Добавим, что в субботу утром в СБУ отреагировали на взрывы на Крымском мосту.

При этом в официальном Telegram-канале СБУ появилось перефразированное стихотворение Тараса Шевченко:

"Світає,

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає".

Взрывы на Крымском мосту

Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.

По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

"Сообщается о ЧП в районе Крымского моста в Керчи. Местные жители говорят, что загорелась часть железнодорожной ветки. Информация проверяется", – отмечают пропагандисты.

Ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Читайте еще: