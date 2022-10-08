Мощный взрыв и обвал пролетов: подробности "бавовны" на Крымском мосту

"Бавовна" на Крымском мосту / Скриншот

Крымский мост, на котором бушует мощный пожар, возникший рано утром, 8 октября, загорелся в результате мощного взрыва.

На опубликованных кадрах видно, что горит железнодорожный состав, который проезжал по Крымскому мосту.

Вместе с тем обрушены пролеты автомобильного полотна, расположенные чуть ниже. В то же время на этой части моста пожара нет, но большая часть обрушившихся пролетов скрыта под водой, поэтому установить характер повреждений пока нельзя.

В местных пабликах очевидцы говорят о том, что около 6 утра на мосту прогремел сильный взрыв. Уточняется, что в результате в близлежащих домах взрывной волной открывало окна и разбило стекла.

В то же время оккупанты заявили о том, что в Крыму запускают паромную переправу из-за пожара на Керченском мосту. Мост на данный момент непроездной.

Вероятная причина взрыва на Крымском мосту

По данным источников, взорвавшийся поезд с цистернами шел по Крымскому мосту из Краснодарского края в Крым.

Отмечается, что либо в самом поезде была заложена взрывчатка, либо в рядом проезжавшем автомобиле.

/ Скриншот

/ Скриншот

Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.

По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

"Сообщается о ЧП в районе Крымского моста в Керчи. Местные жители говорят, что загорелась часть железнодорожной ветки. Информация проверяется", – отмечают пропагандисты.

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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