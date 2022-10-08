За Крымский мост РФ будет мстить ударами по мостам через Днепр в Киеве – полковник запаса Жданов

Удар по Крымскому мосту – колоссальный удар лично по Путину, считает Жданов / Коллаж Главред, скриншот

Рассветы в Крыму невероятные, но восход солнца на полуострове 8 октября был особенно запоминающимся – благодаря горящему Крымскому мосту. В результате взрыва на мосту два пролета его автомобильной части обрушились, а на железнодорожной – был сильный пожар. Оккупационные власти Крыма связали взрывы на Крымском мосту с подрывом грузового автомобиля, который проезжал по нему, однако в этой версии есть ряд нестыковок.

В любом случае, поставки техники, вооружений, топлива из России в Крым теперь существенно осложнены, а, значит, и подпитка группировки российских войск, находящихся на юге Украины.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, чем мог был нанесен удар по Крымскому мосту, объяснил, почему мост обречен, а также спрогнозировал последствия этого события. Кроме того, Жданов поделился предположениями о том, как Россия будет реагировать на посягательство на Крымский мост.

Насколько серьезные повреждения, по вашему мнению, получил Крымский мост?

Разрушения очень серьезные. Осталась только одна сторона автомобильного моста, другая – обвалилась в результате взрыва. Кстати, именно так нужно было обваливать Антоновский мост – не дырявить, а бить где-то в районе опоры, чтобы рухнул пролет. Здесь же рухнули два пролета Крымского моста, автомобильной его части. Восстановить эту полосу в краткие сроки нельзя – потребуется, как минимум, капитальный ремонт. Правда, вторая полоса осталась цела, но это ненадолго…

Железнодорожный мост получил меньшие повреждения, и скоро движение им восстановится. Хотя мы не знаем о точных повреждениях. Известно лишь, что загорелся состав – цистерны с горючим, потому, наверняка, был взрыв.

Как вы оцениваете символическое и практическое значение удара по Крымскому мосту и его частичного разрушения?

Значение Крымского моста для России сложно переоценить. Это колоссальная имиджевая потеря для Российской Федерации! Как потопление крейсера "Москва", а, может быть, и больше.

Строительством этого моста гордился лично Путин. Он постоянно выхвалялся, что, мол, никто не смог построить мост между Крымом и материковой частью РФ, а он построил.

Напомню, что это четвертый мост, первый из них начинали строить еще до Второй мировой войны. Мост несколько раз пытались построить, но никому не удавалось довести дело до конца. Самых больших успехов в этом деле достигли немцы, которые во время оккупации Крыма построили мост, но он рухнул из-за того, что была очень холодная зима, конструкция сильно обледенела, в итоге, мост не выдержал и рухнул.

Путинский мост – четвертый. И Путин очень этим гордился.

Потому удар по Крымскому мосту – это личный удар по Путину. Тем более, накануне у Путина был день рождения, юбилей.

Судя по видеозаписям момента взрыва, в частности, записи видеорегистратора машины, которая ехала по мосту, слышно по звуку, что это была ракета. Что-то прилетело... Если это действительно была ракета, то это еще и важный сигнал для Российской Федерации, и наша огромнейшая победа.

То есть версия России о том, что это была диверсия – был взорван грузовик, перемещавшийся по мосту, ошибочна?

Давайте судить по разрушениям: разрушены два пролета автомобильного моста, а также был удар по железнодорожному мосту, то есть задето два моста. Возникает вопрос, а кто тогда взрывал железнодорожный состав с топливом – смертник ехал и кидал в окно гранаты? Это же бред!

Конечно, Россия будет рассказывать самые невероятные сказки, вплоть до того, что всему виной были зеленые человечки с Марса.

Москва просто не может признать того, что Украина нанесла ракетный удар по Крымскому мосту: для российской власти признание того, что именно Украина развалила этот "Карфаген" – на грани самоубийства. Ведь возникает множество вопросов. А где было хваленое российское ПВО? Где баржи с зеркалами и отражающими уголками? Если все это и было, то ничего не помогло – прилетела ракета и разрушила мост.

Так что в РФ будут рассказывать любые истории, лишь бы не признавать факт того, что это была ракета, прилетевшая со стороны Украины.

А откуда у Украины ракеты, достающие до Крымского моста? Ведь официально оружия такой дальности у нас вроде бы нет…

Об этом еще рано говорить. Ведь мы еще даже официально не признали, что это были мы. Поэтому пока не известно, что прилетело в мост.

А как расценивать пост СБУ в Телеграм-канале: "Світає, міст гарно палає; соловейко у Криму СБУ зустрічає"?

СБУ – это внутренняя служба. Она хоть и имеет какую-то свою внешнюю разведку, но вряд ли стоит за этим. Я бы еще поверил, если бы это написали представители ВСУ и Сил специальных операций, потому что наш спецназ периодически купается в море где-то в районе Бердянска и Мариуполя: наши туда доезжают, когда надо, а потом в Бердянске или Мариуполе что-то взрывается. Так что я бы еще мог поверить, что это дело рук нашей ДРГ.

Столько взрывчатки завезти на территорию противника – это нереально. Действительно нужно было бы гнать грузовик, полный взрывчатки. А где тогда была ФСБ? Где российские спецслужбы? Как они смогли допустить, чтобы грузовик, забитый взрывчаткой, заехал на Крымский мост? Ведь на мост просто так не въедешь и не выедешь с него. Там повсюду стоят блокпосты, и они не просто проверяют машины, которые заезжают и съезжают с моста, а еще и регулируют нагрузку на этот мост.

Ведь Керченский мост очень хлипкий, поскольку построен без опоры на твердый грунт, а в районе Керчи сейсмический активная зона. Потому мост периодически трясет. По этой причине россияне вынуждены очень жестко контролировать нагрузку на мост – там нельзя просто так взять, сесть за руль и поехать по мосту. Заехать на мост без досмотра невозможно, во всяком случае, без проверки документов. Потому версия россиян – сказки.

То есть вы думаете, что Крымский мост поразила ракета?

Конечно, это была ракета, которая заодно "передала привет" российским С-400 и всем остальным способам защиты и прикрытия моста.

Подумайте сами, какая это колоссальная имиджевая потеря для России! Россияне на весь мир трубили, что мост защищен так, что туда даже птица не залетит.

Птица, может, и не залетит, но наша ракета залетела.

Если Крымский мост разрушен ударом ракеты, то, выходит, была запущена одна ракета и сразу в яблочко?

Нет, речь идет не об одной ракете – судя по разрушениям, там был групповой удар. Во-первых, потому что задеты два моста одновременно. Во-вторых, в автомобильный мост попали две ракеты, потому что два пролета упали.

А как же звуки взрыва? Если смотреть видеозаписи момента удара, вроде бы был один взрыв…

Если был нанесен групповой удар, то мог быть синхронный взрыв. Жители Керчи говорят, что взрыв был очень сильный, и в шесть утра они всем городом проснулись от мощного взрыва.

В России предварительно сказали, что на восстановление моста им понадобится от трех до шести недель. Таким образом образуется временной лаг, когда из России не будет поставок в Крым ни вооружений, ни техники, ни топлива – ничего того, что наверняка нужно российским войскам, которые сейчас на юге Украины. Исходя из этого, как повреждение Крымского моста может повлиять на события на фронте? Какие преимущества появляются теперь у украинской стороны, какие проблемы – у российской армии?

Преимуществ – пока что практически никаких, потому что запасы техники, топлива и боеприпасов, которые уже завезены в Крым, очень большие. Потому сегодня или завтра это никак не скажется на фронтах. Но преимущества могут появиться через какое-то время, через неделю-две.

Да и вообще, ну, хорошо, пусть Россия отремонтирует мост. Но где гарантия, что после ремонта моста и перерезывания ленточки не прилетит следующая ракета? Конечно, они будут ремонтировать его, но мы дали понять, что это бесполезно. Украина дала понять, что до Крымского моста уже может достать. Раз мы попали в него, значит, у нас есть такая возможность. Повторить удар по мосту мы сможем.

Крымский мост обречен и точно не выстоит?

Да, определенно.

Антоновский мост был генеральной репетицией. Посмотрите на Антоновский – поймете, что теперь постоянно будет происходить с Крымским мостом. Раз у нас есть возможность, мы будем постоянно его долбать.

Если вы говорите, что эффект от частичного разрушения Крымского моста мы почувствуем на фронте через неделю-две, то в чем это проявится?

У российских войск закончится подпитка из Крыма. Сейчас они еще держатся на тех запасах, которые навезли раньше, однако уже через неделю в Крыму может или подорожать, или исчезнуть бензин на заправках.

Уже сообщается об очередях на заправках в Крыму…

О! Тогда все это произойдет еще быстрее. Однако совершенно понятно, что запасы топлива для войск никто не будет отдавать в коммерческую продажу. В принципе, российское командование всегда наплевательски относится к местным жителям, главное – выполнить задачу.

Все запасы топлива, какие есть в Крыму, завезут на территорию материковой Украины, ведь группировка российских войск воюет и на правом берегу Днепра, и на запорожском направлении. На сколько им хватит запасов? Ну, на неделю, максимум, на две. А дальше?

Можно ожидать, что на юге ВСУ станет легче продвигаться и освобождать захваченные территории?

Да. Через неделю-две мы почувствуем, что боеспособность российской группировки начинает падать.

Каким, с вашей точки зрения, будет ответ России на удар по Крымскому мосту? Помнится, Медведев угрожал "судным днем", если будут подобные удары. Может ли Россия решиться на ядерный удар?

Нет, Россия вряд ли решится на удар ядерным оружием, поскольку получила предупреждение Запада.

Кроме того, нам грозили Апокалипсисом за любые удары по Крыму, но уже второй месяц на полуострове "хлопки", а теперь еще и удар по Крымскому мосту – и ничего. Накануне удара по мосту какой-то неизвестный беспилотник ударил по стратегическому аэродрому в Курской области, и уже есть информация, что два самолета Ту-22М3 стали первыми потерями среди стратегических бомбардировщиков в этой войне со стороны РФ.

Глава Монобанка, который занимается еще и беспилотниками в Украине, сказал россиянам, чтобы подметали Красную площадь – скоро наш беспилотник прилетит и сядет там. Он имел в виду, что мы можем запустить беспилотники, и они могут упасть на Красной площади.

Так как все-таки Россия может ответить?

У России сейчас ответов нет. Она, конечно, может нанести групповой ракетный удар, может быть и очередная атака иранскими дронами, но не больше. Пойти в наступление на каком- либо направлении фронта РФ не может, ей бы хотя бы удержать оборону.

Остается только ядерное оружие, но есть предупреждение Запада, что такой шаг будет иметь очень тяжелые последствия для экономики России.

Например, удары по мостам через Днепр – возможны?

Пусть попробуют. Удары в Киеве по мостам через Днепр вполне возможны. Это – война, это возможно.

Почему вы говорите "пусть попробуют"? Их будет сложнее разрушить, чем Крымский мост?

В отличие от российского ПВО в Крыму, наше ПВО будет бороться. Ведь нет никаких сведений, что в Крыму была воздушная тревога, что сработало ПВО. А Украина к подобным действиям противника готовится.

Возможен ли удар по центрам принятия решений?

Это тоже возможно. Но опять-таки вопрос попадания и эффективности удара. Да, российские ракеты могут вылететь, как и беспилотники, в том числе из Беларуси, но вопрос – попадут ли, долетят ли.