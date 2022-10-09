Путин обвинил спецслужбы Украины во взрыве на Крымском мосту

Путин, Крымский мост / Коллаж ua.depositphotos.com, соцсети

Глава государства-агрессора России Владимир Путин прокомментировал взрыв на Крымском мосту и обвинил в инциденте украинские спецслужбы. Он назвал случившееся "терактом", который якобы направлен на разрушение "российской критически важной гражданской инфраструктуры".

Как сообщает пропагандистское издание РИА Новости, Путин обвинил спецслужбы Украины в "теракте" на незаконном Крымском мосту.

"Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. Авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины", - сказал он.

Также глава Кремля назвал Крымский мост, который россияне используют для снабжения своих войск на юге Украины, мол, "критически важной гражданской инфраструктурой РФ".

"Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ", - подчеркнул Владимир Путин.

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