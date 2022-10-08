Паника в Крыму: Керченский мост закрыли после мощной "бавовны"

Мощный пожар на Крымском мосту / Скриншот

Утром в субботу на железнодорожной ветке на Крымском мосту возник сильный пожар цистерн с горючим, разрушена часть дороги.

"Утро на крымском мосту. Горят цистерны с горючим. Также разрушена часть дорожного полотна!", - говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара. Готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщает ТАСС.

"Ограничено движение по автомобильной и железнодорожной частям. Ведутся работы по возможному запуску паромной переправы", - сказал временно исполяющий обязанности "министра транспорта" Николай Лукашенко.

Он рекомендовал воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Что происходит в Крыму после взрывов на Керченском мосту

В Сети уже появляются фото огромных очередей на автозаправки на полуострове, возникающие после взрывов на Крымском мосту.

Очевидно люди пытаются запастись топливом, опасаясь перебоев с поставками горючего в оккупированный Крым.

/ Скриншот

Взрывы на Крымском мосту

Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.

По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

"Сообщается о ЧП в районе Крымского моста в Керчи. Местные жители говорят, что загорелась часть железнодорожной ветки. Информация проверяется", – отмечают пропагандисты.

Ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Читайте еще: