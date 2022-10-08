УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Паника в Крыму: Керченский мост закрыли после мощной "бавовны"

8 октября 2022, 09:05

Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара.

Крымский мост
Мощный пожар на Крымском мосту / Скриншот

Утром в субботу на железнодорожной ветке на Крымском мосту возник сильный пожар цистерн с горючим, разрушена часть дороги.

"Утро на крымском мосту. Горят цистерны с горючим. Также разрушена часть дорожного полотна!", - говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара. Готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщает ТАСС.

"Ограничено движение по автомобильной и железнодорожной частям. Ведутся работы по возможному запуску паромной переправы", - сказал временно исполяющий обязанности "министра транспорта" Николай Лукашенко.

Он рекомендовал воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Что происходит в Крыму после взрывов на Керченском мосту

В Сети уже появляются фото огромных очередей на автозаправки на полуострове, возникающие после взрывов на Крымском мосту.

Очевидно люди пытаются запастись топливом, опасаясь перебоев с поставками горючего в оккупированный Крым.

Крым
/ Скриншот

Взрывы на Крымском мосту

Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.

По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

"Сообщается о ЧП в районе Крымского моста в Керчи. Местные жители говорят, что загорелась часть железнодорожной ветки. Информация проверяется", – отмечают пропагандисты.

Ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Читайте еще:

Крымский мост война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:05

Паника в Крыму: Керченский мост закрыли после мощной "бавовны"

08:53

Новый нарратив российской пропагандымнение

08:31

Мощный взрыв и обвал пролетов: подробности "бавовны" на Крымском мостуВидео

08:30

Комнатный цветок миллионер: какие цветы приносят удачу и деньгиВидео

08:19

Уничтожили 110 россиян: ВСУ "размолотили" оккупантов на югеВидео

Реклама
08:03

Путина не уберут, но процесс транзита власти в России уже начался - экспертВидео

08:00

Мощные и энергичные дамы: 5 женских имен с самой сильной энергетикойВидео

07:16

Горит Крымский мост: поднимается огромный столб черного дыма, движение перекрытоВидео

06:14

Похороны путина отложили до середины ноябрямнение

06:00

Россия может распасться на два-три десятка государств, бунты могут начаться с Чечни - КочетковВидео

05:50

Украинцев предупредили об аномалии и назвали сроки резкого скачка температурыВидео

05:25

Стрижка ослепительной красоты, которая подходит абсолютно всем женщинам

05:07

День юриста 2022 в Украине: задорные открытки и красноречивые поздравления к праздникуФото

05:00

Армия Украины поставила войска РФ перед сложным выбором и может открыть третий фронт – ЖдановВидео

04:24

"Петросян в пачке": Волочкова с сожженными волосами стала посмешищем

03:55

Как убрать катышки с одежды без машинки за 30 секунд: 5 эффективных способов

03:20

Самый вкусный и очень легкий слоеный салат Муравейник: изысканный рецепт за 10 минутВидео

02:21

Военный эксперт рассказал, почему оборона врагов разваливается быстрее чем ожидалось

01:40

Российская экономика начала отмирать: санкции и мобилизация загоняют ее в тупик - экспертВидео

00:51

Приметы на 8 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы удачу в дом привлечьВидео

Реклама
07 октября, пятница
23:52

Зеленский о контрнаступлении ВСУ: похоже на скорую походку, но хотелось бы бежатьВидео

23:23

Путина предупреждали: бывший КГБ-шник объяснил причины поражения РФ в войнеВидео

23:21

Атакуют снегопады и ударит мороз: синоптик предупредил о приходе "ледяной" зимы в ноябреВидео

22:55

Основы долголетия: Комаровский дал советы, как продлить жизнь

22:17

Бойцы ВСУ жалуются на "катастрофические" сбои в работе Starlink на передовой - FТ

22:04

Массовое дезертирство под Херсоном: "элитные" войска Путина разбегаются с передовойВидео

21:32

Почему никогда нельзя пить чай с ложкой в чашке: запреты, о которых никто не зналВидео

21:29

Зеленский предупредил об угрозе: РФ готовит свое общество к ядерному ударуВидео

21:23

Гайдай объяснил, как наладить отношения с жителями ЛуганщиныВидео

21:08

Олег Жданов. Кроме хороших новостей, есть и плохиеВидеоблоги

21:06

Солист "Другої ріки" прокомментировал свой роман с Яниной СоколовойВидео

20:46

Прорыв ВСУ на Луганщине: освобождены от оккупантов семь населенных пунктовВидео

20:41

Знающие люди добавляют мяту не только в чай: как используют чудодейственное растение

20:19

Мощный удар ВСУ на юге: десятки оккупантов "перемололи" вместе с техникойВидео

20:17

В Лимане обнаружили более 200 могил и братское захоронениеВидео

20:16

Врагов ждет "котел смерти": астролог ошеломила прогнозом по войне в УкраинеВидео

20:10

Приметы на 9 октября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы в доме беды не случилосьВидео

19:42

"Долгих лет тюрьмы": в Чехии "Путина" положили в гроб и креативно "поздравили" с 70-летиемВидео

19:27

Над Киевом сделают купол, защищающий от дронов-камикадзе - чиновники мэрии

19:25

Евросоюз предоставит Украине макрофинансовую помощь: на что пойдут деньги

Реклама
19:22

"Хочу разорвать их": изменившийся до неузнаваемости Ласточкин "послал" отца и брата из России

19:06

День ангела в октябре 2022 по церковному календарю: именинники месяца

18:57

РФ нужен ударный кулак: в ВСУ предупредили об угрозе новой атаки на КиевВидео

18:51

Курва Меркель даже не скрывает, что продалась Путину с потрохамимнение

18:43

В 300 км от Москвы дрон сжег два российских ракетоносца: подробности

18:25

"Армия РФ не справляется": пленный зэк из ЧВК Вагнера рассказал о вербовке "поваром Путина"Видео

17:43

Воевал на Донбассе с 2014-го: ВСУ ликвидировали "истинного шахтера из Габона"

17:41

Контрнаступление ВСУ: на юге деоккупировано более 2,4 тыс. квадратных километровВидео

17:10

Газманов, Расторгуев и Чичерина: ЕС наложил новые санкции на путинских холуев-артистовВидео

16:59

Путин нарвался на критику своего окружения за провалы в войне - Washington PostВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрь
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять