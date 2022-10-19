Роту из 100 оккупантов на Херсонщине уничтожили за 3 дня: 8 уцелевших через 10 дней без еды пришли к ВСУ

ВСУ за 3 дня уничтожили роту из 100 мобилизованных оккупантов/ Генштаб ВСУ, Telegram

В Херсонской области за три дня погибла почти вся рота мобилизованных оккупантов – из 100 человек выжили только восемь.

Чтобы усилить правобережье в области, российское военное командование перебросило на один из участков роту из 100 мобилизованных. Их бросили на фронт лишь через два дня после того, как мобилизовали – повестки они получили 23 сентября, а уже 25-го оказались на передовой. Об этом рассказывает "24 канал" со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Роту оставили на позиции, приказав "держать каждый метр земли". Однако им дали только 50 сухпайков, маленький запас воды и по 3 магазина с патронами на каждого.

Группировка понесла потери уже в первые часы после того, как их оставили на позиции. Пятерых из них убило снарядом, еще трое получили ранения. Еще через несколько дней, 27 сентября, из ста человек осталось 40. На следующий день, 28 сентября, их осталось только восемь.

Ни после первых потерь и ранений солдат, ни после следующих к ним на помощь никто не приехал. Они ждали, что оккупанты по крайней мере отправят кого-то для эвакуации раненых, однако о них будто "забыли". В течение этих дней захватчикам также не подвозили еду.

Восемь выживших оккупантов отправились блуждать в ближайших лесополосах. Они долго скрывались в "серой зоне". При этом время от времени возвращались на свою позицию – думали, что может за ними еще кто-то вернется.

При этом командование захватчиков не могло не знать об уцелевших оккупантах, ведь над ними постоянно кружил российский дрон.

Когда спасения от "своих" оккупанты не дождались, то через 10 дней голодного блуждания отправились в сторону позиций ВСУ, чтобы сдаться в плен.

Наступление украинских военных на Херсонщине

Ранее в ВСУ рассказали, что украинские воины продолжают успешную контрнаступательную операцию в Херсонской области. До оккупированного Херсона осталось уже не так далеко, однако об освобождении города говорить пока рано.

Коллаборант Владимир Сальдо объявил, что жителей временно захваченных районов Херсонской области собираются вывозить на левый берег Днепра. По словам Сальдо, оккупанты в Херсоне готовятся к наступлению защитников Украины и создают якобы "оборонительные укрепления".

Советник председателя ОП Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты могут отвести свои войска из Херсона. Но они пытаются сохранить Херсонскую группировку войск, чтобы после отвода перебросить ее на другое направление. Эти войска страна-агрессор РФ может отправить на повторный штурм Киева, или же на Донецкое направление.

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