В иранском дроне Mohajer-6, которым РФ била по Украине, обнаружили украинский компонент – ГУР

В иранском дроне Mohajer-6 обнаружили украинский компонент – ГУР/ скрин

Украинские воины "посадили" на воду в Черном море иранский дрон Mohajer-6, который российские оккупанты использовали против Украины. Поскольку он не сильно пострадал, зенитчики ВСУ передали его на исследование Главному управлению разведки Минобороны Украины.

Сотрудники ГУР исследовали все комплектующие беспилотника и обнаружили, что многие из его составляющих были изготовлены не в Иране, а в других странах. К тому же один из компонентов имеет украинское происхождение. Об этом сообщает Военное телевидение Украины.

"Мы сравнили этот беспилотник с другими беспилотниками этой компании и выяснили, что дрон содержит на 3/4 комплектующих из США, есть также комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже один компонент украинского производства", – рассказал представитель ГУР.

Он отметил, что теперь специалисты Главного управления разведки будут разбираться, как составляющие украинского происхождения попали в дрон.

Во время изучения беспилотника сотрудники ГУР также нашли доказательства того, что это именно иранский дрон, что российская сторона пытается всё это время отрицать. В частности, на ряде деталей была маркировка на государственном языке Ирана – фарси.

Напомним, ВСУ за два часа уничтожили девятнадцать дронов-камикадзе Shahed-136 и одну ракету. Сообщалось, что в уничтожении "мопедов" высокую эффективность боевой работы показало вооружение, предоставленное Украине западными партнерами.

Ранее сообщалось, что Украина уже получила от партнеров дроны-камикадзе и применяет их против российских оккупантов. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Также Украина ожидает получения нескольких комплектов ударных беспилотников Switchblade 600.

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