ВСУ за два часа уничтожили девятнадцать дронов-камикадзе Shahed-136 и одну ракету

26 октября оккупанты атаковали Украину более чем двумя десятками Shahed-136. 15 Шахидов уничтожены в Одесской области, 3 – в Николаевской и один – в Винницкой.
Российские оккупанты продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе иранского производства. С 22.00 по 24.00 26 октября было выпущено более двух десятков "Shahed-136". 17 из них были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Еще два Shahed-136 уничтожили другие подразделения Сил обороны Украины, сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ.
Пятнадцать "Шахидов" уничтожены в Одесской области, три – в Николаевской и один – в Винницкой области.
"Высокую эффективность боевой работы показало вооружение, предоставленное Украине западными партнерами. Спасибо союзникам!", - говорится в сообщении.
Кроме того, в зоне ответственности воздушного командования "Восток" зенитным ракетным подразделением уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
Как известно, Россия использует иранские дроны-камикадзе Shahed-136 для атак мирных городов Украины. В ГУР Минобороны сообщили, что в ближайшее время Тегеран отправит Москве беспилотники нового типа – Arash-2 и ракеты класса "земля-земля".
Также сообщалось, что Иран может передать России новые беспилотники Meraj-521, которые презентовали 19 октября.
Журналисты Reuters писали, что в Иране не считают, что, продавая оружие РФ, они становятся соучастниками преступлений против Украины. Как заявили иранские информаторы издания, то, где применяют это оружие – это не вопрос продавца. Также информатор подчеркнул, что якобы Иран не становится на чью-то сторону в войне, а хочет "положить конец кризису дипломатическим путем". В Тегеране считают, якобы своими поставками оружия России они не нарушают резолюции Совета Безопасности ООН от 2015 года.
Тем временем украинские военные ликвидировали 10 иранских инструкторов, которые причастны к ударам "шахидами" по нашим городам. Они обучали российских оккупантов запускать дроны и напрямую отслеживали их.
Другие новости:
- Россия предложила что-то важное Ирану в обмен на дроны-убийцы: Подоляк озвучил 3 варианта
- ВСУ получат сотни станций: НАТО вооружит Украину средствами борьбы с дронами
- "Россияне убили наших друзей": близкие рассказали о паре, погибшей в Киеве из-за удара дронами
- "Трусливые удары дронами – акт отчаяния": Британия ввела санкции против Ирана за поддержку РФ