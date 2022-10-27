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ВСУ за два часа уничтожили девятнадцать дронов-камикадзе Shahed-136 и одну ракету

27 октября 2022, 07:49

26 октября оккупанты атаковали Украину более чем двумя десятками Shahed-136. 15 Шахидов уничтожены в Одесской области, 3 – в Николаевской и один – в Винницкой.

Shahed-136
За два часа ВСУ сбили 19 иранских "шахидов" / Фото Стратком ВСУ

Российские оккупанты продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе иранского производства. С 22.00 по 24.00 26 октября было выпущено более двух десятков "Shahed-136". 17 из них были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Еще два Shahed-136 уничтожили другие подразделения Сил обороны Украины, сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ.

Пятнадцать "Шахидов" уничтожены в Одесской области, три – в Николаевской и один – в Винницкой области.

"Высокую эффективность боевой работы показало вооружение, предоставленное Украине западными партнерами. Спасибо союзникам!", - говорится в сообщении.

ВСУ за два часа уничтожили девятнадцать дронов-камикадзе Shahed-136 и одну ракету
Фото t.me/kpszsu

Кроме того, в зоне ответственности воздушного командования "Восток" зенитным ракетным подразделением уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Как известно, Россия использует иранские дроны-камикадзе Shahed-136 для атак мирных городов Украины. В ГУР Минобороны сообщили, что в ближайшее время Тегеран отправит Москве беспилотники нового типа – Arash-2 и ракеты класса "земля-земля".

Также сообщалось, что Иран может передать России новые беспилотники Meraj-521, которые презентовали 19 октября.

Журналисты Reuters писали, что в Иране не считают, что, продавая оружие РФ, они становятся соучастниками преступлений против Украины. Как заявили иранские информаторы издания, то, где применяют это оружие – это не вопрос продавца. Также информатор подчеркнул, что якобы Иран не становится на чью-то сторону в войне, а хочет "положить конец кризису дипломатическим путем". В Тегеране считают, якобы своими поставками оружия России они не нарушают резолюции Совета Безопасности ООН от 2015 года.

Тем временем украинские военные ликвидировали 10 иранских инструкторов, которые причастны к ударам "шахидами" по нашим городам. Они обучали российских оккупантов запускать дроны и напрямую отслеживали их.

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