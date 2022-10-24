Иран перебрасывает в РФ ударные дроны Arash-2 и баллистические ракеты – разведка

Иран поставляет РФ ударные БПЛА / gur.gov.ua

Иран готовит поставки в Россию БпЛА нового типа – "Arash-2" и ракет класса "земля-земля", рассказали в Главном управлении разведки Минобороны.

Уточняется, что Иран передаст армии Российской Федерации бронежилеты и шлемы для мобилизованных и отправит советников для применения беспилотников "Arash-2" и баллистических ракет в войне против Украины.

"Мобилизованных вооруженных сил РФ начали обеспечивать бронежилетами и шлемами иранского производства, также из Ирана в РФ прибывают новые группы "советников" по применению беспилотников", - заявляют в разведке.

В частности, из-за неспособности обеспечить новую волну мобилизованных необходимой амуницией собственного производства, вооруженные силы РФ начинают использовать снаряжение иранского производства.

"В ближайшее время запланирована передача 3 тыс. единиц бронезащиты – 1500 бронежилетов, 1500 шлемов производства Milad (Иран). Сейчас иранская амуниция находится на складе 1061 центра материально-технического обеспечения 3 мотострелковой дивизии (Белгородская область)", - говорится в сообщении.

Также власти Ирана планирует отправить новую группу советников для оказания помощи вооруженным силам РФ в боевом применении нового типа БпЛА – "Arash-2" и иранских ракет класса "земля-земля". Их поставки планируется начать уже в ближайшее время.

Также из Ирана в оккупированный Джанкой отбыла группа советников Корпуса стражей исламской революции для оказания помощи в боевом применении и совершенствовании БпЛА типа "Shahed-136" и "Mohajer-6".

Поставки иранского вооружения РФ

Напомним, во время визита иранской делегации в Москву Иран пообещал предоставить России дополнительную партию ударных беспилотников и ракеты класса "земля – земля".

В свою очередь, Иран отвергает все обвинения в поставке России оружия для использования в войне против Украины. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани опроверг информацию о том, что Тегеран отправляет Москве оружие, включая военные беспилотники, для атак по украинским городам. Также Канаани заявил о готовности Ирана к переговорам с Украиной, чтобы "опровергнуть обвинения".

ЕС ввел санкции против Ирана за поставки дронов России. Евросоюз заморозил активы трех физических лиц и одного учреждения, которые ответственны за поставку иранских дронов.

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