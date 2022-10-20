ЕС ввел жесткие санкции против Ирана из-за убийства украинцев "шахидами"

ЕС ввел санкции против Ирана за продажу дронов России / Коллаж фото Reuters, mil.in.ua

Евросоюз ввел жесткие санкции против Ирана за поставки ударных дронов, которыми Россия терроризирует мирных украинцев. Санкции были утверждены 20 октября. Об этом заявило представительство Чехии в Совете ЕС.

Эти санкции вступают в силу уже сегодня после публикации.

"COREPERII (Совет постоянных представителей ЕС — Главред) принял санкции против Ирана в рекордные сроки! После трехдневных переговоров послы ЕС договорились о мерах против организаций, которые поставляют иранские беспилотники, нанесшие удары по Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем после публикации в Официальном журнале ЕС", – говорится в сообщении.

Евросоюз решил заморозить активы трех физических лиц и одного учреждения, который ответственны за поставку иранских дронов. Также ЕС хочет расширить санкционный список и включить туда еще четыре иранских учреждения. Ранее они уже подпадали под европейские санкции.

Напомним, 6 октября во время визита иранской делегации в Москву Иран пообещал предоставить России дополнительную партию ударных беспилотников и ракеты класса "земля – земля".

В свою очередь, Иран отвергает все обвинения в поставке России оружия для использования в войне против Украины. 19 октября представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани опроверг информацию о том, что Тегеран отправляет Москве оружие, включая военные беспилотники, для атак по украинским городам. Также Канаани заявил о готовности Ирана к переговорам с Украиной, чтобы "опровергнуть обвинения".

Атака Киева дронами из Ирана

Утром, 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в сторону Киева летели 28 дронов. Большинство из них были сбиты. Один из дронов ударил по жилому дому в Шевченковском районе столицы. Погибли четыре человека.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью. Как отметил украинский гарант, враг может ударить по украинским городам, но наш народ сломать не удастся. Оккупантов ждет лишь справедливое наказание и осуждение будущих поколений, а Украину - победа.

Посольство США в Украине назвало атаки на Киев дронами-камикадзе "отчаянными и позорными". В дипломатическом ведомстве также заверили, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать несокрушимый украинский народ.

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