ЕС ввел жесткие санкции против Ирана из-за убийства украинцев "шахидами"

Евросоюз заморозил активы трех физлиц и одного учреждения, которые ответственны за поставку иранских дронов России.
Евросоюз ввел жесткие санкции против Ирана за поставки ударных дронов, которыми Россия терроризирует мирных украинцев. Санкции были утверждены 20 октября. Об этом заявило представительство Чехии в Совете ЕС.
Эти санкции вступают в силу уже сегодня после публикации.
"COREPERII (Совет постоянных представителей ЕС — Главред) принял санкции против Ирана в рекордные сроки! После трехдневных переговоров послы ЕС договорились о мерах против организаций, которые поставляют иранские беспилотники, нанесшие удары по Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем после публикации в Официальном журнале ЕС", – говорится в сообщении.
Евросоюз решил заморозить активы трех физических лиц и одного учреждения, который ответственны за поставку иранских дронов. Также ЕС хочет расширить санкционный список и включить туда еще четыре иранских учреждения. Ранее они уже подпадали под европейские санкции.
Напомним, 6 октября во время визита иранской делегации в Москву Иран пообещал предоставить России дополнительную партию ударных беспилотников и ракеты класса "земля – земля".
В свою очередь, Иран отвергает все обвинения в поставке России оружия для использования в войне против Украины. 19 октября представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани опроверг информацию о том, что Тегеран отправляет Москве оружие, включая военные беспилотники, для атак по украинским городам. Также Канаани заявил о готовности Ирана к переговорам с Украиной, чтобы "опровергнуть обвинения".
Атака Киева дронами из Ирана
Утром, 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.
По словам мэра столицы Виталия Кличко, в сторону Киева летели 28 дронов. Большинство из них были сбиты. Один из дронов ударил по жилому дому в Шевченковском районе столицы. Погибли четыре человека.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью. Как отметил украинский гарант, враг может ударить по украинским городам, но наш народ сломать не удастся. Оккупантов ждет лишь справедливое наказание и осуждение будущих поколений, а Украину - победа.
Посольство США в Украине назвало атаки на Киев дронами-камикадзе "отчаянными и позорными". В дипломатическом ведомстве также заверили, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать несокрушимый украинский народ.
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