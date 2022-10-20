"Польша будет противодействовать": Дуда предупредил Иран из-за продажи дронов России

Анджей Дуда / Фото УНИАН, defence-ua com

Президент Польши Анджей Дуда провел телефонные переговоры с иранским коллегой Ибрагимом Раиси и сообщил ему, что намерен противодействовать продаже Ираном беспилотников государству-террористу России. Об этом сообщило издание PAP, ссылаясь на Канцелярию президента Польши.

Переговоры между польским и иранским лидерами состоялись в среду. Президенты "подняли двусторонние вопросы и обсудили текущую международную ситуацию".

Сообщается, что президент Дуда в ходе разговора заявил "очень четкую позицию" по поводу сообщений относительно продажи дронов-камикадзе России.

"Польша настроена очень активно противодействовать всем закупкам оружия Россией", – отметил источник в канцелярии Дуды.

Как известно, Россия усилила атаки Украины при помощи иранских дронов Shahed-136. Оккупанты перекрашивают их и переименовывают в "Герань-2".

По данным СМИ, 6 октября во время визита иранской делегации в Москву Иран пообещал предоставить России дополнительную партию ударных беспилотников и ракеты класса "земля – земля".

В свою очередь, Иран отвергает все обвинения в поставке России оружия для использования в войне против Украины. 19 октября представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани опроверг информацию о том, что Тегеран отправляет Москве оружие, включая военные беспилотники, для атак по украинским городам. Также Канаани заявил о готовности Ирана к переговорам с Украиной, чтобы "опровергнуть обвинения".

Атака Киева дронами из Ирана

Утром, 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в сторону Киева летели 28 дронов. Большинство из них были сбиты. Один из дронов ударил по жилому дому в Шевченковском районе столицы. Погибли четыре человека.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью. Как отметил украинский гарант, враг может ударить по украинским городам, но наш народ сломать не удастся. Оккупантов ждет лишь справедливое наказание и осуждение будущих поколений, а Украину - победа.

Посольство США в Украине назвало атаки на Киев дронами-камикадзе "отчаянными и позорными". В дипломатическом ведомстве также заверили, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать несокрушимый украинский народ.

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