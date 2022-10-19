'Безосновательные обвинения': Иран внезапно заявил о готовности к переговорам с Украиной

Иран опровергает поставки оружия в Россию и готов к переговорам с Украиной / коллаж УНИАН, Reuters, mil.in.ua

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани опроверг информацию о том, что Тегеран отправляет Москве оружие, включая военные беспилотники, для атак по украинским городам. Также Канаани заявил о готовности Ирана к переговорам с Украиной, чтобы "опровергнуть обвинения". Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана.

"Такие безосновательные заявления, которые базируются на ложной информации и злостных предположениях, являются частью целенаправленной политической пропагандистской кампании, которую СМИ некоторых стран ведут против Исламской Республики Иран. Мы готовы к переговорам с Украиной, чтобы развеять подобные обвинения", - сказал представитель иранского МИД.

Также Канаани отметил, что Иран сохраняет нейтралитет в российско-украинской войне и с самого начала вторжения выступает против продолжения боевого конфликта. Он подчеркнул, что глава иранского МИД провел "многочисленные встречи и контакты" с российскими и украинскими коллегами.

"Занимая прозрачную и непоколебимую позицию, Исламская Республика Иран всегда подчеркивала необходимость уважения основных принципов суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран, в частности Украины, на основе принципов и целей Устава ООН и международного права", - подытожил Канаани.

Участие Ирана в войне против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Только за последнюю неделю Россия нанесла более 100 ударов иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Получили ранения и погибли люди, среди них дети.

Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будет терпеть.

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