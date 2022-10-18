Может ли Украина сбивать все иранские дроны-камикадзе - ответ военного эксперта

Петр Черник рассказал, можно ли сбивать все дроны, которые атакуют Украину / Фото скриншот, Telegram

Россия усилила атаки на Украину с помощью иранских дронов-камикадзе "Шахед-136". Хотя большую их часть в небе уничтожают силы ПВО, но и разрушения, и жертвы в Украине все равно есть. Военный эксперт Петр Черник объяснил, получится ли сбивать абсолютно все беспилотники врага.

"Украина не может сбивать все иранские дроны. Не будет 100%. Так не бывает. Это очень опасная риторика. Даже "Железный купол" не способен перехватить ракеты, которые выпускают палестинцы. И если мы поднимем сами для себя планку, мол, завтра мы сможем сбивать все беспилотники, а потом будут прилеты, то этого не произойдет. Ни одна ПВО мира на 100% не может защитить, потому что противник также учится", - объяснил Черник в интервью ТСН.

Эксперт добавил: для того, чтобы сбить дроны, нужна мощная артиллерия и нужно учиться правильно определять их координаты.

Черник призвал не фотографировать беспилотники, особенно с номерами.

"Потому что тогда враг поймет, какой из них долетел, а какой - нет. И будет учиться на своих ошибках", – сказал он.

Эксперт добавил, что 90% БПЛА Украина научилась сбивать. Если учесть то, что в Иране не может быть конвеерного производства беспилотников, то можно надеяться, что они скоро закончатся и таких учащенных атак не будет.

"Иран сам находится под большими санкциями. И напомню, что практически все их вооружение, все те же "Шахеды" – есть либо клоны, либо продолжение линейки, в первую очередь, китайских разработок. Может ли Иран поставить такое вооружение на большой конвейер, на мой взгляд, нет. Да, "Шахеды" достаточно чувствительны для нас, но 90% из них мы научились сбивать. И я думаю, что это несколько сотен, может, 500-600, ну до 700 машин, не больше", – отметил эксперт.

Атака Киева дронами из Ирана

Утром, 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, утром в сторону Киева летели 28 дронов. Большинство из них были сбиты. Один из дронов ударил по жилому дому в Шевченковском районе столицы. По предварительным данным, погибли три человека. Спасательные работы продолжаются.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью. Как отметил украинский гарант, враг может ударить по украинским городам, но наш народ сломать не удастся. Оккупантов ждет лишь справедливое наказание и осуждение будущих поколений, а Украину - победа.

Посольство США в Украине назвало утренние атаки на Киев дронами-камикадзе "отчаянными и позорными". В дипломатическом ведомстве также заверили, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать несокрушимый украинский народ.

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