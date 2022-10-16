Иран хочет передать России баллистические ракеты малой дальности: первая партия уже готовится - WP

Иран хочет передать России баллистические ракеты / Коллаж фото Reuters, ua.depositphotos.com

Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Оккупанты могут получить ракеты класса "земля - земля". Об этом заявила разведка одного из союзных США государств, сообщает The Washington Post.

Разведчики уже передали эту информацию Америке и Украине. Иран может передать России ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Их первая партия уже готовится на заводах.

Сообщается, что это баллистические ракеты малой дальности, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км (Fateh-110) и 700 км (Zolfaghar).

"Самые новые версии Fateh-110 и Zolfaghar считаются одновременно мощными и достаточно точными на относительно коротких расстояниях. Некоторые модели оснащены электрооптическими системами наведения, которые позволяют операторам ракет направлять их во время окончательного приближения к цели", – говорится в сообщении.

Иранская ракета Zolfaghar / Википедия

Иранские ракеты Fateh-110 / Википедия

Издание сообщает, что Иран имеет один из крупнейших и разнообразных арсеналов ракет малой и средней дальности на Ближнем Востоке.

Скандал с иранскими беспилотниками для России

Напомним, в Украине уже удалось сбить иранские беспилотники, которые были переданы России для атак по украинским гражданам.

Президент Украины поручил МИДу отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. После этого стало известно о том, что Украина выгнала посла Ирана.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Иран должен немедленно прекратить поставки оружия России. Он назвал иранские беспилотники единственной третьей стороной и отметил, что в связи с этим Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной.

Украина пригрозила Ирану изоляцией в ответ на поставки оружия России.

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