Скандал с дронами для РФ: Иран попытался оправдаться, в МИД жестко ответили

"Третьей стороной" в войне в Украине являются иранские беспилотники, подчеркнул Олег Николенко.
Иран должен немедленно прекратить поставки оружия РФ для убийств украинцев, а не оправдываться фантазиями о "внешнем влиянии", заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Единственной "третьей стороной" являются иранские беспилотники, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Иран должен немедленно прекратить поставки оружия РФ для убийств украинцев, а не оправдываться фантазиями о "внешнем влиянии", - сказал Николенко, комментируя скандал с поставками иранских дронов РФ.
Отметим, что ранее представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани "посоветовал" Украине "воздержаться от влияния третьих сторон, которые стремятся разрушить отношения между двумя странами".
Скандал с иранскими беспилотниками для РФ
Ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации из-за поставок дронов России.
По словам Николенко, украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.
Напомним, в Одессе в пятницу, 23 сентября, раздавались звуки стрельбы прямо в центре города. Над городом летали вражеские беспилотники, которые пытались сбить средства ПВО.
Враг применил по Одессе беспилотники-камикадзе Shahed 136 иранского производства. Силам ПВО удалось сбить как минимум один дрон.
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