Иран резко "переобулся" и не признал результаты "референдумов" в Украине

Иран не признает результаты "референдумов" в Украине / Коллаж фото Reuters, УНИАН

Иран, который поддерживал Россию и "спецоперацию" в Украине, резко дал заднюю. В МИДе заявили, что не признают результаты так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Об этом заявил представитель МИДа Ирана Нассер Канаани.

Он утверждает, что Ирак якобы руководствуется лишь принципом территориальной целостности государств и не признает попытки РФ аннексировать территории Украины.

"Исламская Республика Иран, как всегда и исходя из своих принципиальных позиций, подчеркивает необходимость полного соблюдения принципа территориальной целостности стран как фундаментальной нормы международного права и уважения принципов и целей Устава ООН", — сказал Нассер Канаани.

Он призвал "избегать провокаций, которые могут нарушить путь к миру, стабильности и спокойствию". Однако он решил обвинить НАТО и США якобы в провокациях, которые "привели к войне".

"К сожалению, бурный огонь войны в Украине, вызванный возглавляющим США провокационными действиями НАТО все еще бурлит, а усилия по снижению напряженности и конфликта не дали никаких результатов из-за действий некоторых вовлеченных сторон, преследующих свои интересы в продолжении кризиса и напряженности", – добавил он.

Скандал с иранскими беспилотниками для России

Напомним, в Украине уже удалось сбить иранские беспилотники, которые были переданы России для атак по украинским гражданам.

Президент Украины поручил МИДу отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. После этого стало известно о том, что Украина выгнала посла Ирана.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Иран должен немедленно прекратить поставки оружия России. Он назвал иранские беспилотники единственной третьей стороной и отметил, что в связи с этим Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной.

Украина пригрозила Ирану изоляцией в ответ на поставки оружия России.

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