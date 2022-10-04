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Дали паек и укатили в Москву: гауляйтеры Мелитополя кинули на деньги организаторов "референдумов"

4 октября 2022, 10:46

Предателей в Мелитополе кинули даже на паспорта РФ, которые они планировали получить, чтобы сбежать и уклониться от уголовной ответственности.

Мелитополь, референдум
Коллаборантами дали по 17 тысяч рублей, а обещанные суммы "вознаграждений" на счета так и не пришли / Коллаж Открытые источники, Reuters

В оккупированном Россией Мелитополе Запорожской области членам, дескать, "избирательных комиссий" не выплатили деньги, которые им обещали за проведение фейковых "референдумов". Они остались даже без обещанных паспортов РФ. Вместо этого гауляйтеры уехали в Москву петь песни с Путиным на мероприятия по аннексии.

Как сообщает РИА Мелитополь, местным коллаборантам обещали денежные вознаграждения за проведения липовых "референдумов". Однако в итоге их кинули, ограничившись подачками.

"Гауляйтеры Балицкий, Данильченко, руководитель избиркома Катющенко разъезжают по России, поют на Красной площади вместе с Путиным. А тем, чьими руками оккупированные территории Украины были фактически аннексированы Россией, бросили подачки", - отмечается в сообщении.

В частности, участникам якобы "избирательных комиссий" решили выдать продуктовые пайки, гонорар в 17 тысяч рублей, а также открыли счет в одном из российских банков. На этом все. Денег на карту за организацию незаконного "референдума" не поступило.

Также коллаборанты пытались быстро уехать на территорию России, чтобы избежать уголовной ответственности. Для этого они должны были получить российские паспорта. Однако их опрокинули и здесь – документы оформили, а вот сами паспорта так и не выдали.

"А сами в Москву укатили", - упрекают местные коллаборанты гауляйтеров.

Путин объявил об аннексии территорий Украины

Президент государства-агрессора РФ Владимир Путин 30 сентября подписал бумажки об аннексии оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На незаконном мероприятии были и кремлевские марионетки, которых Москва объявила оккупационной "властью" на местах.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия пытается поставить демократию на колени и фактически пошла на эскалацию войны против Украины. Он призвал цивилизованный мир к реакцию на попытку аннексии украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

По словам украинского гаранта, Киев уже прошел свой путь, направленный на интеграцию в Альянс. Государство де-факто уже состоит в союзе с НАТО.

Смотрите видео ТСН - как Россия под дулами автоматов заставляла украинцев голосовать на "референдумах"

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