'Дно цивилизации': у Зеленского жестко ответили Ирану на поставку дронов РФ

Михаил Подоляк жестко прокомментировал поставку иранских дронов РФ / УНИАН/Wikipedia

В Офисе президента жестко отреагировали на применение российскими оккупантами в Украине беспилотников, поставленных Ираном агрессору.

Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации, написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

"Иран решил поддержать убийства украинцев, передав России – крайне отсталой в техническом плане стране – современные беспилотники. Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации", - подчеркнул он.

В свою очередь глава ОП Андрей Ермак отметил, что каждому, кто поддерживает убийство украинцев и помогает России оружием, гарантирована изоляция.

"Каждому, кто поддерживает убийство украинцев и помогает России оружием, гарантирована изоляция. И речь не только о санкциях", - написал он в Twitter.

Ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации из-за поставок дронов России.

По словам Николенко, украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

Напомним, в Одессе в пятницу, 23 сентября, раздавались звуки стрельбы прямо в центре города. Над городом летали вражеские беспилотники, которые пытались сбить средства ПВО.

Враг применил по Одессе беспилотники-камикадзе Shahed 136 иранского производства. Силам ПВО удалось сбить как минимум один дрон.

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