Украина выгнала посла Ирана из-за поставок дронов России

Иран / Reuters

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации из-за поставок дронов России.

"Во исполнение поручения президента, МИД Украины принимает меры реагирования в ответ на поставку Ираном оружия России для ведения войны на украинской территории", - говорится в сообщении.

По словам Николенко, украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

МИД сообщил, что иранской стороне заявили о поставках иранского вооружения России для дальнейшего использования российскими войсками против украинского населения. Это напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Снабжение оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана", - заявили в министерстве.

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"Президент Украины поручил МИДу отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. К сожалению, данные разведки и сообщений в СМИ окончательно подтвердились на поле боя", - пишет пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

По словам пресс-секретаря президента, помощь Ирану России вооружением является шагами Тегерана против суверенитета и территориальной целостности Украины, а также против жизни наших граждан.

"Напомню, публично руководство Ирана неоднократно заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины", - отметил спикер.

ВСУ сбили иранские дроны

ВСУ в Украине сбили иранский ударный дрон Mohajer-6. Этот дрон предназначен для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения. По информации военных, беспилотник способен нести до четырех высокоточных боеприпасов.

Также украинские военные сбивали беспилотники-камикадзе Shahed-136 иранского производства. БПЛА "Shahed-136", перекрашенные и переименованные в Герань-2, все чаще фиксируют у позиций украинской бронетанковой и артиллерийской техники Украины.

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