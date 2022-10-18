Россия предложила что-то важное Ирану в обмен на дроны-убийцы: Подоляк озвучил 3 варианта

Советник главы ОП считает, что российский диктатор Путин мог предложить Ирану ядерные технологии.
Страна-агрессор Россия предложила что-то важное Ирану в обмен на дроны-камикадзе и контракт на баллистические ракеты. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
"РФ, безусловно, предложила что-то важное Ирану в обмен на дроны-убийцы и контракт на баллистические ракеты. Как думаете, что именно получил Иран, согласившись на прямое соучастие в массовых убийствах украинцев?",- написал он.
Подоляк озвучил несколько вариантов того, что мог получить Иран:
- уран и другие материалы;
- ядерные технологии;
- региональные гарантии от РФ.
Участие Ирана в войне против Украины
Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Только за последнюю неделю Россия нанесла более 100 ударов иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Получили ранения и погибли люди, среди них дети.
Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.
В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будем терпеть.
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