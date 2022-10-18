Россия предложила что-то важное Ирану в обмен на дроны-убийцы: Подоляк озвучил 3 варианта

Подоляк заявил, что Россия предложила что-то важное Ирану в обмен на дроны-убийцы/УНИАН / Wikipedia

Страна-агрессор Россия предложила что-то важное Ирану в обмен на дроны-камикадзе и контракт на баллистические ракеты. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"РФ, безусловно, предложила что-то важное Ирану в обмен на дроны-убийцы и контракт на баллистические ракеты. Как думаете, что именно получил Иран, согласившись на прямое соучастие в массовых убийствах украинцев?",- написал он.

Подоляк озвучил несколько вариантов того, что мог получить Иран:

уран и другие материалы;

ядерные технологии;

региональные гарантии от РФ.

Подоляк заявил, что Россия предложила что-то важное Ирану в обмен на дроны / скриншот

Участие Ирана в войне против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Только за последнюю неделю Россия нанесла более 100 ударов иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Получили ранения и погибли люди, среди них дети.

Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будем терпеть.

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