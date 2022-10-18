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На Херсонщину и в Крым привезли инструкторов из Ирана: помогают бить по Украине дронами-камикадзе

18 октября 2022, 11:43

Российские оккупанты перевозят дроны Shahed-136 на КамАзах или УРАЛах.

Иранские дроны-камикадзе Shahed-136
Российские оккупанты перевозят дроны Shahed-136 на КамАзах или УРАЛах/ Telegram, Facebook "Сопротивление"

Россияне не сами запускают по Украине дроны-камикадзе – оказалось, что им в этом помогают иранские инструкторы.

Инструкторов привезли на временно оккупированные территории Херсонской области и в Крым. Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ в Facebook.

Только на тех территориях Херсонщины, которые находятся под временной российской оккупацией, было замечено 20 иранских инструкторов.

Также они находятся и на территории оккупированного Крыма, откуда тоже помогают россиянам запускать дроны-камикадзе Shahed-136. На полуострове их заметили на полигоне "Чауда", военном аэродроме Кировского и вблизи мыса Тарханкут.

Как стало известно, дроны-камикадзе российские захватчики перевозят на КамАзах или УРАЛах. Также отмечается, что оккупанты могут использовать гражданский транспорт, а грузовыми авто перевозить морские контейнеры.

Удары по Украине иранскими дронами-камикадзе

Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали украинскую столицу дронами-камикадзе моделей Shahed. Несколько "прилетов" дронов со взрывами были зафиксированы в Шевченковском районе города. Один из дронов разрушил жилой дом. Из-под развалин достали тела четырех человек. Более 16 семей остались без квартир.

Вечером 17 октября жителей Киевской области предупредили о работе сил противовоздушной обороны. Позже сообщалось о пролете дронов под Киевом и взрывы.

Утром 18 октября также были "прилеты" по Киеву. Взрывы прогремели на левом берегу. Сообщалось, что 3 ракеты ударили в объект энергообеспечения.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия может активно атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе еще в течение 2-3 месяцев. Арестович отметил, что Россия получила первую партию дронов-камикадзе от Ирана, которая состояла из 300 беспилотников.

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