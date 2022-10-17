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Россия может "кошмарить" Украину дронами-камикадзе еще 3 месяца - Арестович

17 октября 2022, 23:56

Советник ОП также отметил, что Россия "нашла ключ" к противовоздушной обороне Украины.

Арестович, дроны камикадзе
Арестович / УНИАН и WB GRUP

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия может активно атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе еще в течении 2-3 месяцев.

В эфире Фейгин Live Арестович отметил, что Россия получила первую партию дронов-камикадзе от Ирана, которая состояла из 300 беспилотников.

"Вторая партия будет намного больше. Так, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что Россия заказала у Ирана еще 2400 дронов-камикадзе", - сказал он.

Арестович считает, что РФ, даже при использовании по 100 беспилотников в сутки, может активно атаковать Украину в течении месяца.

"Учитывая, что будут определенные перерывы, то 2-3 месяца они могут нас "кошмарить" в таком режиме, как сегодня, аж бегом. Неприятная история, и тут очень принципиально встал перед нами вопрос зенитной артиллерии", - сказал он.

Советник ОП также отметил, что Россия "нашла ключ" к противовоздушной обороне Украины, заставляя ее расходовать большое количество ракет по дронам-камикадзе.

Атака дронов-"мопедов"

Напомним, 17 октября, в Киеве в 6.23 была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа.

Позже стало известно, что российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано несколько прилетов, все в Шевченковском районе.

По словам Кличко, разрушенный во время утренней атаки российских оккупантов жилой дом в Киеве не подлежит реставрации.

Из-под руин достали тела четырех человек.

Более 16 семей остались без квартир.

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