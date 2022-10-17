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Украине понадобится новая мобилизация: Арестович назвал главное условие

17 октября 2022, 23:20

Россияне могут прислать в Украину миллион мобилизованных, не исключил советник ОП.

война в Украине, мобилизация
В Украине может стартовать новый этап мобилизации / president.gov.ua

В Украине может пройти дополнительная мобилизация, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Это связано с тем, что в РФ набирает обороты массовая мобилизация по приказу Владимира Путина. Об этом он рассказал в эфире Фейгин Live.

"Если россияне пришлют в Украину миллион мобилизованных, нам тоже понадобится дополнительная мобилизация", - подчеркнул представитель ОП.

При этом он пояснил, что уже началась новая фаза войны, которая будет непростой, и которая потребует мобилизации сразу по всем направлениям.

В то же время собеседник обратил внимание на недостаточность помощи Запада для успешного противостояния агрессии РФ.

"Мы размахивали, что сейчас возьмем Херсон и Сватово, а со взятием не так все просто получается", - добавил Арестович.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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мобилизация Алексей Арестович война России и Украины
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