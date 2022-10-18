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"Перетягивает роль сильного человека": Пригожин жестко подрывает авторитет Путина - ISW

18 октября 2022, 10:08

Критика, которая сыпется на российское военное командование, может взорвать правление Кремля.

Евгений Пригожин, Путин
Пригожин подрывает авторитет Путина / zampolit.com

"Повар" российского диктатора Путина, а также основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин жестко подрывает авторитет главы Кремля. Он пытается перетянуть на себя роль "сильного человека". Об этом заявили в американском Институте изучения войны (ISW).

Пригожин не выступает прямо против диктатора. Однако связанные с ним соцсети все чаще комментируют неэффективность российских военных институтов и социальные проблемы. Это может взорвать правление Кремля.

"Дискуссии о гражданской войне в России могут еще больше разрушить кремлевские нарративы о национальном, этническом и религиозном единстве внутри России", — говорится в сообщении:

Будущее послевоенной России

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что после перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона. В РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада.

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