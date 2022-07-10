"Закончит свою жизнь": Резников прогнозирует распад России

Демократический мир объединился, чтобы одержать победу над Россией.
Война России против Украины окончательно положит конец империи. Как сказал министр обороны Алексей Резников, РФ распадется на разные страны.
"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он, пишет The Sunday Times.
Резников отметил, что демократический мир объединился, чтобы одержать победу над Россией.
"Мы уверены, что родилась антикремлевская коалиция. Наши партнеры в Лондоне, Вашингтоне и других столицах, они вкладывают в нас не только деньги, но и надежду своих людей, что мы должны заставить Кремль проиграть. Мы должны выиграть эту войну вместе", - сказал он.
Министр обороны добавил, что даже старые союзы Путина с Венгрией и Казахстаном распались. Так, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал поддерживать санкции против России.
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Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что если Украина падет, РФ придет с войной в другие европейские страны. Он подчеркнул, что российская власть не намерена ограничивать свою военную агрессию лишь на территории нашей страны.
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